

El pedido de disculpas del uruguayo Adrián "Rocky" Balboa, tras haber escupido en la cara a Marcos Acuña en la Copa Argentina

El delantero dejó pasar unas horas y seguramente asesorado por su club, Racing de Avellaneda, teniendo en cuenta que se puede venir una importante sanción, se disculpó

3 de octubre 2025 - 19:48hs
Rocky Balboa cuando escupió a Marcos Acuña

Rocky Balboa cuando escupió a Marcos Acuña

El delantero uruguayo de Racing de Avellaneda, Adrián Balboa, más conocido como Rocky Balboa, pidió disculpas a través de sus redes sociales este viernes por la tardecita, luego de lo que fue un hecho bochornoso que protagonizó al término del partido entre su equipo y River Plate, que le ganó 1-0 y lo eliminó de la Copa Argentina.

En un partido en el que hubo de todo y con mucha pierna fuerte, al finalizar, Balboa escupió en la cara a Marcos Acuña, con pasado en La Academia, y quien había tenido una actitud provocativa cerca de la tribuna de Racing, haciendo jueguitos con la cabeza.

Esta acción, por la que no fue expulsado ya que el árbitro no lo vio, pero finalmente lo denunció en el confidencial, puede conllevar una suspensión de tres partidos.

Las disculpas de Balboa

Rocky Balboa, seguramente asesorado por delegados de Racing, pidió disculpas en la tardecita de este viernes por lo que fue su escupitajo sobre Marcos Acuña.

"Quiero pedir disculpas por mi reacción en el partido de ayer. Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento", comenzó escriiendo.

Y continuó: "También pido perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido y me comprometo a que no volverá a pasar".

Aquí se puede ver su posteo:

balboa
El pedido de disculpas de Adri&aacute;n "Rocky" Balboa tras haber escupido en la cara a Marcos Acu&ntilde;a de River Plate

El pedido de disculpas de Adrián "Rocky" Balboa tras haber escupido en la cara a Marcos Acuña de River Plate

