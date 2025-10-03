La reconocida revista inglesa Four Four Two, eligió a los 100 mejores jugadores del siglo XXI y hay dos uruguayos y sorprende la ausencia de otro; mirá la lista completa puesto por puesto

La reconocida revista inglesa de fútbol, Four Four Two, conocida en todo el mundo por sus notas, datos, estadísticas y distintos informes, realizó justamente una nota de este último estilo en el que dio a conocer lo que, para sus periodistas, son los 100 mejores futbolistas del siglo XXI. En la misma, aparecen dos uruguayos como Luis Suárez y Edinson Cavani, en tanto llamó la atención que no estuviera Diego Forlán.
Forlán fue elegido el Mejor Jugador del Mundial de 2010 disputado en Sudáfrica y en el que la selección uruguaya terminó en el cuarto puesto. También fue campeón de la Copa América 2011.
Pero además, consiguió títulos locales e internacionales en Europa, más allá de ser también Botín de Oro como máximo goleador europeo en 2004 y en 2008-09.
La lista de los 100 mejores del siglo XXI
La lista de Four Four Two está encabezada por el astro argentino Lionel Messi, en tanto que lo sigue Cristiano Ronaldo en el segundo lugar.
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal
Luis Suárez y Marcelo Bielsa
Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP
El podio lo completa el español Andrés Iniesta.
El primer uruguayo en aparecer es Luis Suárez en el décimo puesto.
Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay
Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay
Leonardo Carreño
Por su parte, Edinson Cavani está en el lugar 79 de los 100 mejores del actual siglo en el fútbol mundial.
Este es el listado completo:
1 - Lionel Messi
2 - Cristiano Ronaldo
3 - Andrés Iniesta
4 - Xavi
5 - Ronaldinho
6 - Zinedine Zidane
7 - Thierry Henry
8 - Manuel Neuer
9 - Kaká
10 - Luis Suárez
11 - Karim Benzema
12 - Dani Alves
13 - Zlatan Ibrahimovic
14 - Luka Modric
15 - Samuel Eto’o
16 - Wayne Rooney
17 - Ronaldo Nazario
18 - Philipp Lahm
19 - Sergio Ramos
20 - Thomas Müller
21 - Steven Gerrard
22 - Arjen Robben
23 - Ashley Cole
24 - Gerard Piqué
25 - Neymar
26 - Sergio Agüero
27 - Iker Casillas
28 - Robert Lewandowski
29 - Gareth Bale
30 - Sergio Busquets
31 - Andriy Shevchenko
32 - Rio Ferdinand
33 - Kylian Mbappé
34 - Andrea Pirlo
35 - Claude Makélélé
36 - Gianluigi Buffon
37 - Frank Lampard
38 - Patrick Vieira
39 - Francesco Totti
40 - Franck Ribéry
41 - Didier Drogba
42 - Mohamed Salah
43 - Vincent Kompany
44 - Luís Figo
45 - Toni Kroos
46 - John Terry
47 - Yaya Touré
48 - Carles Puyol
49 - Kevin De Bruyne
50 - Xabi Alonso
51 - Pavel Nedved
52 - Petr ech
53 - Antoine Griezmann
54 - Radamel Falcao
55 - Michael Ballack
56 - Virgil van Dijk
57 - Ángel Di María
58 - Paul Scholes
59 - Roberto Carlos
60 - Eden Hazard
61 - David Villa
62 - Nemanja Vidi
63 - Paolo Maldini
64 - Ruud van Nistelrooy
65 - David Beckham
66 - Marcelo
67 - Harry Kane
68 - Cafú
69 - Bastian Schweinsteiger
70 - Raúl
71 - Fabio Cannavaro
72 - Cesc Fàbregas
73 - Wesley Sneijder
74 - Alessandro Nesta
75 - David Silva
76 - Jan Oblak
77 - N’Golo Kanté
78 - Ivan Rakiti
79 - Edinson Cavani
80 - Alexis Sánchez
81 - Ryan Giggs
82 - Raheem Sterling
83 - Raphaël Varane
84 - Henrik Larsson
85 - Fernando Torres
86 - Juan Román Riquelme
87 - Thiago Silva
88 - Thibaut Courtois
89 - Hernán Crespo
90 - Arturo Vidal
91 - Carlos Tévez
92 - Edwin van der Sar
93 - Mesut Özil
94 - Javier Zanetti
95 - Deco
96 - David de Gea
97 - Luca Toni
98 - Rivaldo
99 - Miroslav Klose
100 - Trent Alexander-Arnold