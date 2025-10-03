Dólar
La reconocida revista inglesa Four Four Two, eligió a los 100 mejores jugadores del siglo XXI y hay dos uruguayos y sorprende la ausencia de otro; mirá la lista completa puesto por puesto

Se abrió la polémica por el listado realizado por un importante medio inglés sobre los 100 mejores futbolistas de este siglo

3 de octubre 2025 - 14:34hs
Luis Suárez ante Inglaterra
Luis Suárez ante Inglaterra AFP

La reconocida revista inglesa de fútbol, Four Four Two, conocida en todo el mundo por sus notas, datos, estadísticas y distintos informes, realizó justamente una nota de este último estilo en el que dio a conocer lo que, para sus periodistas, son los 100 mejores futbolistas del siglo XXI. En la misma, aparecen dos uruguayos como Luis Suárez y Edinson Cavani, en tanto llamó la atención que no estuviera Diego Forlán.

Forlán fue elegido el Mejor Jugador del Mundial de 2010 disputado en Sudáfrica y en el que la selección uruguaya terminó en el cuarto puesto. También fue campeón de la Copa América 2011.

Pero además, consiguió títulos locales e internacionales en Europa, más allá de ser también Botín de Oro como máximo goleador europeo en 2004 y en 2008-09.

La lista de los 100 mejores del siglo XXI

La lista de Four Four Two está encabezada por el astro argentino Lionel Messi, en tanto que lo sigue Cristiano Ronaldo en el segundo lugar.

El podio lo completa el español Andrés Iniesta.

El primer uruguayo en aparecer es Luis Suárez en el décimo puesto.

whatsapp-image-2022-06-11-at-5-25-58-pm-jpeg..webp
Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay

Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay

Por su parte, Edinson Cavani está en el lugar 79 de los 100 mejores del actual siglo en el fútbol mundial.

Este es el listado completo:

1 - Lionel Messi

2 - Cristiano Ronaldo

3 - Andrés Iniesta

4 - Xavi

5 - Ronaldinho

6 - Zinedine Zidane

7 - Thierry Henry

8 - Manuel Neuer

9 - Kaká

10 - Luis Suárez

11 - Karim Benzema

12 - Dani Alves

13 - Zlatan Ibrahimovic

14 - Luka Modric

15 - Samuel Eto’o

16 - Wayne Rooney

17 - Ronaldo Nazario

18 - Philipp Lahm

19 - Sergio Ramos

20 - Thomas Müller

21 - Steven Gerrard

22 - Arjen Robben

23 - Ashley Cole

24 - Gerard Piqué

25 - Neymar

26 - Sergio Agüero

27 - Iker Casillas

28 - Robert Lewandowski

29 - Gareth Bale

30 - Sergio Busquets

31 - Andriy Shevchenko

32 - Rio Ferdinand

33 - Kylian Mbappé

34 - Andrea Pirlo

35 - Claude Makélélé

36 - Gianluigi Buffon

37 - Frank Lampard

38 - Patrick Vieira

39 - Francesco Totti

40 - Franck Ribéry

41 - Didier Drogba

42 - Mohamed Salah

43 - Vincent Kompany

44 - Luís Figo

45 - Toni Kroos

46 - John Terry

47 - Yaya Touré

48 - Carles Puyol

49 - Kevin De Bruyne

50 - Xabi Alonso

51 - Pavel Nedved

52 - Petr ech

53 - Antoine Griezmann

54 - Radamel Falcao

55 - Michael Ballack

56 - Virgil van Dijk

57 - Ángel Di María

58 - Paul Scholes

59 - Roberto Carlos

60 - Eden Hazard

61 - David Villa

62 - Nemanja Vidi

63 - Paolo Maldini

64 - Ruud van Nistelrooy

65 - David Beckham

66 - Marcelo

67 - Harry Kane

68 - Cafú

69 - Bastian Schweinsteiger

70 - Raúl

71 - Fabio Cannavaro

72 - Cesc Fàbregas

73 - Wesley Sneijder

74 - Alessandro Nesta

75 - David Silva

76 - Jan Oblak

77 - N’Golo Kanté

78 - Ivan Rakiti

79 - Edinson Cavani

80 - Alexis Sánchez

81 - Ryan Giggs

82 - Raheem Sterling

83 - Raphaël Varane

84 - Henrik Larsson

85 - Fernando Torres

86 - Juan Román Riquelme

87 - Thiago Silva

88 - Thibaut Courtois

89 - Hernán Crespo

90 - Arturo Vidal

91 - Carlos Tévez

92 - Edwin van der Sar

93 - Mesut Özil

94 - Javier Zanetti

95 - Deco

96 - David de Gea

97 - Luca Toni

98 - Rivaldo

99 - Miroslav Klose

100 - Trent Alexander-Arnold

