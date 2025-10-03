Dólar
FÚTBOL FEMENINO

Comenzó la venta de entradas para Uruguay vs Argentina por las eliminatorias de fútbol femenino en el Estadio Centenario

La selección uruguaya de fútbol femenino jugará ante la de Argentina y marcará el estreno del equipo que dirige Ariel Longo en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

3 de octubre 2025 - 14:13hs
Laura Felipe en el partido Uruguay vs Argentina por la Copa América femenina

Laura Felipe en el partido Uruguay vs Argentina por la Copa América femenina

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sacó a la venta las entradas para el debut de la selección uruguaya de fútbol femenino en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol que clasificará a dos países al Mundial Brasil 2027 y a otras dos selecciones al repechaje.

El estreno de la selección que dirige Ariel Longo será ante Argentina en el Estadio Centenario el martes 28 de octubre a la hora 18.

Ese día se disputará la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas de fútbol femenino. Uruguay tiene libre en la primera jornada.

Para el estreno de las celestes la AUF solamente habilitará la tribuna Olímpica que tendrá un costo de $ 190. Los menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un adulto.

Los boletos se pueden adquirir en aufticket.

El esperado debut del fútbol femenino después del cuarto puesto en la Copa América

La Liga de las Naciones reúne a nueve países de Conmebol, excepto Brasil, que juegan una rueda todos contra todos, en unas eliminatorias que tienen un marco similar al del fútbol masculino, aunque en esta primera experiencia solo jugarán una rueda.

La primera ventana de FIFA, constará de dos partidos, será entre el lunes 20 y martes 28.

Uruguay tiene libre en la primera jornada y se estrenará el martes 28 a la hora 18 en el Estadio Centenario frente a Argentina.

Luego jugará de acuerdo a este calendario:

Martes 28 de noviembre ante Paraguay de visitante

Viernes 2 de diciembre ante Ecuador en el Parque Viera porque el Estadio estará ocupado por el recital de Shakira.

Viernes 10 de abril visita a Perú

Martes 14 de abril visita a Bolivia

Sábado 18 de abril recibe a Chile en el Estadio Centenario.

Viernes 5 de junio visita a Colombia

Martes 9 de junio recibe a Venezuela en el Estadio Centenario.

Uruguay culminó cuarto en la reciente Copa América, luego de perder por penales el tercer puesto ante Argentina, y subió al puesto 55 del ranking FIFA.

selección uruguaya Fútbol femenino Liga de Naciones Estadio Centenario Argentina

