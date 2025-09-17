Dólar
El Observador / Polideportivo / FÚTBOL PLAYA

La dura goleada 7-0 que sufrió Peñarol en el en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino ante el tres veces campeón de Europa

La Copa del Mundo de Clubes se disputa en Catania, Italia, con 12 equipos femeninos divididos en cuatro grupos de tres conjuntos cada uno

17 de septiembre 2025 - 10:09hs
Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

@FutbolPlayaRFEF
Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

@FutbolPlayaRFEF

Peñarol debutó en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino, que se disputa en Catania, Italia, con 12 equipos divididos en cuatro grupos de tres conjuntos cada uno, con una dura derrota 7-0 ante el Higicontrol de Melilla, tres veces campeón de Europa.

Higicontrol de Melilla goleó a Peñarol

El único representante español decidió el partido en la primera mitad con los goles de Carolina, la italiana Fabiana Vecchione y el doblete de la rusa Bárbara Bychkova

En el segundo periodo, el Higicontrol mantuvo su dominio, con un gol de Andrea que amplió la ventaja y en el tercero y último Campoy y otra vez Bychkova dejaron el partido en el definitivo 7-0.

Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino
Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

Peñarol ante Higicontrol en la Copa del Mundo de Clubes de fútbol playa femenino

Nahuel Herrera en Peñarol
CLAUSURA

Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del domingo ante Juventud por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes para mantener el liderazgo; mirá los precios

Hinchas de Peñarol
COPA LIBERTADORES

Peñarol recibirá una multa muy importante de Conmebol por insultos racistas en el partido ante Racing en el Campeón del Siglo, además de otras sanciones

El equipo español jugará este jueves el segundo partido de la primera fase con el objetivo de certificar el pase a cuartos de final como campeón de grupo ante el BS-UES de El Salvador, a partir de las 11:30 horas.

Las melillenses son las vigentes subcampeonas del mundo después de perder la final de 2025 ante el São Pedro de Brasil en la tanda de penaltis (3-2), tras acabar el encuentro en su tiempo reglamentario con empate a tres.

Segundo partido de Peñarol

El equipo carbonero, que fue bicampeón uruguayo 2023 y 2024 en su disciplina, jugó este miércoles su segundo partido en el torneo y cayó por 6-3 ante BS-UES de El Salvador.

Los goles de Peñarol fueron anotados por Ana Sinicariello, Dayana Rambalducci y Sofía Tardaguila Viscarret.

Con base en EFE

Peñarol fútbol playa

