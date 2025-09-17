Dólar
Copa Libertadores

Peñarol recibirá una multa muy importante de Conmebol por insultos racistas en el partido ante Racing en el Campeón del Siglo, además de otras sanciones

Peñarol intentará identificar al hincha que cometió las acciones racistas para apelar el fallo de Conmebol

17 de septiembre 2025 - 9:02hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Eitan Abramovich / AFP

Peñarol está notificado por parte de la Conmebol de que recibirá una nueva sanción económica importante por insultos racistas y otros episodios ocurridos en el Estadio Campeón del Siglo en el partido ante Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El insulto racista fue observado por un veedor u oficial de seguridad de Conmebol, quien denunció que le gritaron “macaco” al juez brasileño Raphael Claus, árbitro del partido, en una de sus salidas al campo de juego.

20250818 FBL - LIBERTADORES - PENAROL - RACING Brazilian referee Raphael Claus gestures during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Uruguay's Penarol and Argentina's Racing, at the Campeon del Siglo stadium in Montevideo, on
Raphael Claus

Raphael Claus

Por ese insulto, la sanción que recibirá Peñarol es por US$ 120.000.

Además, los carboneros también recibieron otros castigos.

Uno de US$ 25.000 por invasión a la cancha de integrantes de la parcialidad aurinegra al final del partido.

También hubo sanciones por dimensiones de las banderas y otras incidencias, lo que da un total de US$ 180.000.

20250819 Estadio Juan Domingo Perón Cilindro de Avellaneda, Racing, Peñarol, Copa Libertadores hinchas, bandera. Foto: Gentileza Carlos Fournier
El Cilindro de Avellaneda

El Cilindro de Avellaneda

Peñarol también recibió una multa de US$ 20.000 por el partido de vuelta ante Racing en Avellaneda por hinchas que se subieron a los tejidos y bengalas.

Así lo detalló el delegado de Peñarol, Julio Trostchansky , en declaraciones a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

En total, repasando las cifras que dio el dirigente aurinegro, las multas que recibió Peñarol son por US$ 200.000.

Buscarán identificar al hincha

Trostchansky adelantó que intentarán identificar al hincha que cometió las acciones racistas y que una vez identificado se lo incluya a una lista de impedidos de concurrir a espectáculos deportivos, como también a eventos del club.

Eso también le permitiría a Peñarol hacer una apelación para intentar bajar la multa.

Peñarol Conmebol Copa Libertadores Campeón del Siglo Racing

