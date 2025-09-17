Vallcorba volvió sobre su frase de que el programa del FA es "impagable": "Si sabía que iba a trascender hubiese sido más cuidadoso"

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba , aclaró que el programa de gobierno del Frente Amplio no concebía que sus políticas se implementaran en un único periodo , sino a "mediano plazo", semanas después de afirmar que el proyecto era "impagable" para la actual administración.

Según informó el semanario Búsqueda, durante la celebración del Día del Comité de Base el lunes 25 de agosto , el hoy subsecretario del MEF se refirió al programa de gobierno y reveló que cuando éste se votó ya sabían que si pensaban únicamente en un periodo, estaban "razonando mal" .

"Porque es impagable, es imposible de pagar . ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer ", dijo en declaraciones recogidas por el consignado medio.

En una entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12) realizada este miércoles, Vallcorba explicó que dijo esa frase para responderle a un militante que le reclamó que el gobierno debía cumplir con "todo" lo que planteaban las bases programáticas del Frente.

“Un compañero lo que me plantea, más que una consulta, era que el gobierno, como mínimo, tenía que cumplir con todo lo que estaba planteado en las bases programáticas, y que debíamos sacar la plata de donde fuera necesario. En realidad la bases programáticas no estaban concebidas para ser un programa que se implemente en un periodo de gobierno, lo plantean como orientaciones de mediano plazo, a 10 años o más”.

"Yo lo que señalé fue que si pensábamos que todo lo que estaba en las bases programáticas era posible realizarlo en un periodo estábamos razonando mal porque no se podía pagar, no se podía hacer y no estaba planteado así", expresó el subsecretario.

“Ese fue el intercambio. fue una conversación informal, si yo hubiera sabido que iba a trascender, porque no había periodistas en ese momento, hubiese sido más cuidadoso, pero el mensaje es el mismo que dio el presidente Orsi y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira”.

Vallcorba también puntualizó que las bases programáticas no están "mal formuladas", sino que "lo que está mal es la interpretación que se hace si se entiende que esto es para un único período de gobierno", y aseguró que esto fue aclarado por el presidente Yamandú Orsi en sus compromisos de campaña.

"Puede haber malas interpretaciones, pero tanto en el texto como en el discurso el Frente fue claro", sentenció.