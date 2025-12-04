Uruguay: 40 años de democracia y un renovado impulso liberal

Por Angelo Bardini Coordinador de Comunicación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. Profesor de Ciencia Política en la Universidad del CEMA.

Foto: Leonardo Carreño

El 27 de noviembre de 2025 Montevideo fue escenario de un acto político y simbólico que excede simplemente la conmemoración. En la Casa del Partido Colorado se presentó el libro “40 Años de Democracia en Uruguay: Una inspiración para América Latina” y, al mismo tiempo, se firmó un nuevo Memorándum de Entendimiento entre la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) y el Partido Colorado. La coincidencia de ambos actos no fue casual. El objetivo fue claro, destacar el valor de una tradición democrática que distingue a Uruguay en la región y lo proyecta hacia un futuro con un compromiso renovado con los valores liberales.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La obra presentada reúne reflexiones de cinco presidentes uruguayos —Julio María Sanguinetti, Alberto Lacalle Herrera, José Mujica, Luis Lacalle Pou y el actual mandatario Yamandú Orsi—, la diversidad ideológica de los mandatarios expresa la capacidad del país de construir consensos transversales en torno a principios esenciales como el pluralismo, el respeto institucional y el diálogo político. Esa amplitud de pensamiento se trasladó al evento en el cual participaron Julio María Sanguinetti; Andrés Ojeda, Secretario General del Partido Colorado y Senador de la República; María Eugenia Talerico, fundadora de PotenciaBA; y el Dr. Hans-Dieter Holtzmann, representante de la Fundación Friedrich Naumann para la libertad en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La moderación estuvo a cargo del ex vicecanciller Nicolás Albertoni, quien aportó un análisis enfocado a la coyuntura internacional y a los desafíos que enfrentan hoy las democracias.

El ex presidente Julio María Sanguinetti resaltó el hecho de que la solidez institucional uruguaya no es un legado inerte, sino que es el resultado de cuarenta años de decisiones políticas que reafirman la importancia del estado de derecho. Maria Eugenia Talerico, desde su mirada jurídica y comparada, destacó la singularidad del proceso uruguayo en el contexto de América Latina. Las intervenciones coincidieron en que la democracia del país no solo merece celebrarse, sino también comprenderse como un ejercicio continuo de construcción cívica.

En el marco de la presentación del libro, se firmó un nuevo Memorándum de Entendimiento entre la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y el Partido Colorado. El acuerdo renueva una cooperación histórica orientada a fortalecer la formación cívica, promover la investigación académica y potenciar iniciativas vinculadas al liberalismo democrático. Andrés Ojeda anticipó que el acuerdo permitirá desarrollar nuevos proyectos conjuntos, mientras que Holtzmann destacó su relevancia en un contexto global donde las democracias requieren mayor articulación para enfrentar desafíos comunes. La reciente firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea en Montevideo —hoy en su etapa final de ratificación— reafirma el rol activo de Uruguay como actor puente entre regiones con valores compartidos.

Más noticias COLUMNA La historia como botín y la mentira en frío

El encuentro combinó conmemoración y reflexión, pero sobre todo marcó un compromiso hacia el futuro. La Fundación reforzó su convicción de que la libertad no es una ideología más, sino que es la condición esencial de la dignidad humana. Celebrar la democracia uruguaya implica aprender de sus lecciones y proyectar el liberalismo hacia el futuro, reafirmando que las instituciones importan, la libertad importa, y que la experiencia uruguaya continúa siendo una inspiración para la región y el mundo.

Seguí leyendo