Oddone evitó responder dichos de Vallcorba sobre el programa del FA y dijo que el Presupuesto está orientado a cumplir prioridades del gobierno

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió a los dichos del subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, sobre que el programa del Frente Amplio para este período de gobierno es “impagable” y no están en “condiciones” de llevarlo adelante. El secretario de Estado brindó este jueves una conferencia para hablar sobre el proyecto de ley de Presupuesto que enviará el gobierno al Parlamento el próximo domingo.

Ante la pregunta, Oddone insistió en que la instancia de la conferencia de prensa era sobre el Presupuesto que enviará el gobierno y no sobre otros temas.

“No es sobre acontecimientos de la discusión política. Este Presupuesto está orientado a cumplir, con el marco de las restricciones fiscales, con las prioridades de gobierno que fueron hechas en Colonia. Por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio”, añadió Oddone.

A su vez, consideró que “todos los partidos políticos tienen programas, ideas, que enmarcan una orientación estratégica”. “Para este Presupuesto, el ancla son las 63 medidas”, dijo en referencia a las medidas anunciadas en Colonia.

Según informó el semanario Búsqueda, durante la celebración del Día del Comité de Base el lunes 25, el hoy subsecretario del MEF se refirió al programa de gobierno y reveló que cuando éste se votó ya sabían que si pensaban únicamente en un periodo, estaban "razonando mal". "Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer", dijo en declaraciones recogidas por el consignado medio.