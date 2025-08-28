Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / ECONOMÍA

Oddone evitó responder dichos de Vallcorba sobre el programa del FA y dijo que el Presupuesto está orientado a cumplir prioridades del gobierno

El secretario de Estado brindó una conferencia en la que aseguró que el proyecto que ingresará al Parlamento tiene “un ancla” que son las medidas anunciadas por Orsi cuando era candidato a presidente

28 de agosto 2025 - 14:39hs
oddone conferencia

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió a los dichos del subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, sobre que el programa del Frente Amplio para este período de gobierno es “impagable” y no están en “condiciones” de llevarlo adelante. El secretario de Estado brindó este jueves una conferencia para hablar sobre el proyecto de ley de Presupuesto que enviará el gobierno al Parlamento el próximo domingo.

Ante la pregunta, Oddone insistió en que la instancia de la conferencia de prensa era sobre el Presupuesto que enviará el gobierno y no sobre otros temas.

“No es sobre acontecimientos de la discusión política. Este Presupuesto está orientado a cumplir, con el marco de las restricciones fiscales, con las prioridades de gobierno que fueron hechas en Colonia. Por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio”, añadió Oddone.

Más noticias
oddone adelanto al mpp lineamientos del presupuesto y llega espalda con espalda con el sector mayoritario del frente amplio
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Oddone adelantó al MPP lineamientos del Presupuesto y llega espalda con espalda con el sector mayoritario del Frente Amplio

comienza la reinstalacion de 250 papeleras en montevideo: arranca este jueves y sera en dos etapas
CIUDAD

Comienza la reinstalación de 250 papeleras en Montevideo: arranca este jueves y será en dos etapas

A su vez, consideró que “todos los partidos políticos tienen programas, ideas, que enmarcan una orientación estratégica”. “Para este Presupuesto, el ancla son las 63 medidas”, dijo en referencia a las medidas anunciadas en Colonia.

Según informó el semanario Búsqueda, durante la celebración del Día del Comité de Base el lunes 25, el hoy subsecretario del MEF se refirió al programa de gobierno y reveló que cuando éste se votó ya sabían que si pensaban únicamente en un periodo, estaban "razonando mal".

"Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer", dijo en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Temas:

Oddone Gobierno Presupuesto parlamento Martín Vallcorba

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Vecinos de Casupá contra la construcción de la represa
REPRESA DE CASUPÁ

"Nos quedaríamos sin trabajo" y "me tapan 24 hectáreas": vecinos de Casupá se manifestaron contra la construcción de la represa

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos