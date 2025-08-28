Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León se conocieron en la adolescencia, se casaron en el año 2000 y se separaron definitivamente en mayo de 2022 , comenzando el proceso de divorcio que finalizó en junio de 2024. Juntos tuvieron tres hijos. Luego de su separación, la exprimera dama se mantuvo alejada del ámbito público hasta esta semana, cuando el semanario Búsqueda recogió parte del contenido del libro que explora aspectos personales de Ponce de León , muchos de los cuales involucran al exmandatario.

Ponce de León jugó un papel importante en la campaña presidencial de Lacalle , apoyándolo en sus recorridos por el país. Una vez que su exesposo asumió la Presidencia, ella destacó por haber creado y dirigido el programa Sembrando , que tenía como objetivo fomentar el emprendimiento en todo el país.

Tras su separación, Ponce de León mantuvo su vida privada en silencio . Sin embargo, en el libro Lorena Ponce de León. De palabra, escrito por la periodista Rosana Zinola , se explora el contexto de su ruptura con Lacalle Pou, junto con otros aspectos de su vida personal. Este libro será lanzado próximamente por la editorial Penguin Random House Mondadori, y el semanario Búsqueda adelantó parte de su contenido.

En el texto, Ponce de León revela que recibió propuestas de diversos sectores políticos para involucrarse activamente en la política, aunque hasta las últimas elecciones había decidido no hacerlo.

También en el libro, la exprimera dama menciona que Lacalle Pou no aprobaba que ella se hiciera más visible ni que ocupara puestos públicos, y tampoco le gustaba la idea de que ella liderara proyectos como Sembrando.

Ella explica que Lacalle no quería que tuviera un rol destacado, especialmente por la visibilidad mediática y la notoriedad que esto podría traer. Además, señala que él prefería que ella no estuviera involucrada en la política o en espacios de relevancia pública.

“Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, expresó.

Además, consideró: “Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agrega Ponce de León en el libro.

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada", confesó Ponce de León, agregando que "no quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”.

En el libro, también reflexiona sobre su papel durante la campaña presidencial, señalando que sentía que su misión era acompañar a Lacalle para ayudarlo a llegar a la presidencia, pero una vez cumplido ese objetivo, su situación personal cambió. “Siento que parte de mi misión, de mi alma, era acompañarlo para que llegara a presidente”, reflexionó.

Ponce de León sostiene que podría haber intentado mantener su relación por más tiempo, ya que ambos estaban en circunstancias similares, pero sintió que era necesario cortar la relación y separarse, algo que también él no quería.

Finalmente, en 2022 decidió abandonar la residencia presidencial, ya que consideraba que sería inapropiado que el presidente lo hiciera. Actualmente, Ponce de León se dedica al paisajismo y mantiene una relación con el empresario sanducero Alejandro Teske.