/ Nacional / PROYECTO

Senado aprobó en comisión proyecto de ley para modificar la edad mínima de matrimonio: se votará en setiembre

El proyecto avanzará hacia su discusión en el pleno del Senado en setiembre y, de ser aprobado, se enviará a Diputados

28 de agosto 2025 - 11:42hs
En comisión, Senado aprobó proyecto para establecer nueva edad mínima de matrimonio

En comisión, Senado aprobó proyecto para establecer nueva edad mínima de matrimonio

Este miércoles el Senado aprobó en Comisión un proyecto de ley que establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, aunque los adolescentes de 16 años podrán casarse con el consentimiento de sus padres o tutores, y tras la aprobación de un juez.

Según informó la senadora del Frente Amplio (FA), Liliam Kechichian, en conversación con Subrayado (Canal 10), para la disposición de este proyecto "todos los partidos" se pusieron "de acuerdo".

"Habíamos recibido la inquietud de UNICEF y especialmente de Naciones Unidas, de los que trabajan en temas de infancia", aseguró la legisladora.

"A nivel internacional se trabaja mucho en contra del matrimonio infantil y se declara que son niños las personas hasta los 18 años. Entonces, Uruguay tenía un desfasaje en su legislación, por tanto, estamos votando que el matrimonio sea a partir de los 18 años", dijo y explicó que además incorporaron la posibilidad de que a partir de los 16 años, con la aprobación de padres o tutores y mediante opinión de un juez, los adolescentes puedan casarse.

Con este paso, el proyecto avanzará hacia su discusión en el Pleno del Senado en setiembre y, en caso de ser aprobado, se enviará a Diputados para su sanción final.

