Frente Amplio solicitó al Senado aplicarle a Da Silva artículo que permite suspenderlo "por desorden de conducta"

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una nota en la Cámara de Senadores para que se le aplique el artículo 115 de la Constitución al legislador del Partido Nacional Sebastián da Silva por el insulto "puto de mierda" que le dijo a su par oficialista Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

La idea de la bancada de senadores oficialistas es que quede registro del episodio y que no pase desapercibido, según dijeron fuentes parlamentarias a El Observador. La nota será derivada a la comisión de Constitución pero el FA no tiene las mayorías para aprobarla.

El artículo 115 de la Constitución establece que cada cámara puede "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas". Para esto se requiere una mayoría de dos tercios con la que el Frente Amplio no cuenta.

PARLAMENTO "Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

Por la misma cantidad de votos puede removerlo por "actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo", pero la nota presentada por hace referencia al primer inciso.

Tal como publicó el semanario Búsqueda, los senadores entienden que "existen motivos suficientes" para presentar este pedido "dado que se ha incurrido por parte del senador Sebastián Da Silva en falta administrativa, por desorden de conducta, siendo pasible de recibir, previa defensa y descargos respectivos del acusado, alguna de las medidas referidas en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución de la Republica".

Durante la interpelación de la semana pasada por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, Viera acusó a Da Silva de tener "intereses cruzados" y le cuestionó que hubiera recomendado invertir en Conexión Ganadera. "De ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país", dijo el senador del MPP, mientras que Da Silva le dijo que no se lo permitía, le gritó “¡váyase a cagar!” y le hizo un gesto con el dedo medio.

"Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota", retrucó el frenteamplista y respondió: “Es un atrevido”. La situación escaló aún más cuando, según se escucha en la grabación, Da Silva le dijo a Viera “puto de mierda”. Y el senador Sebastián Sabini, que ejercía la presidencia de la sesión, levantó la sesión.

La presentación de esta nota, además, se da luego de que el Frente Amplio convocara una sesión extraordinaria en la que el Senado aprobó por unanimidad una declaración que, entre otras cosas, dice que “rechaza categóricamente cualquier comportamiento que pretenda menoscabar la calidad del diálogo y erosionar el respeto mutuo”