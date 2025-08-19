Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Miércoles:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

En Países Bajos encontraron 45 kilos de cocaína en contenedor que transportaba carne desde Uruguay

La droga había sido escondida en cubículos del motor de la refrigeración del contenedor y durante el escaneo en Montevideo no se registró anomalías

19 de agosto 2025 - 19:13hs
Refrigeración en conentenedores que transportaban carne

Refrigeración en conentenedores que transportaban carne

Foto: Dirección Nacional de Aduanas

En un procedimiento de inspección en el puerto de Rotterdam (Países Bajos) realizado el pasado fin de semana, se encontraron 45 kilos de cocaína en un contenedor que transportaba carne desde Uruguay.

La droga había sido escondida en cubículos del motor de la refrigeración del contenedor en cuestión.

El contenedor había salido en un buque desde Montevideo el pasado 20 de julio y tres días antes se le había realizado un escaneo en el que no se detectaron anomalías.

Más noticias
Policía desarticuló una banda criminal en Artigas
ARTIGAS

Policía desarticuló una banda que distribuía droga en Artigas: incautaron dos ladrillos y medio de cocaína y tres personas fueron condenadas

Envoltorios con cocaína encontrados en el allanamiento en Punta Espinillo
POLICIAL

Incautaron más de dos toneladas de cocaína en operativo en Punta Espinillo: una de las confiscaciones más grandes de la historia uruguaya

Este barco también hizo escalas en los puertos de Paranaguá (Brasil) y Buenos Aires (Argentina), al tiempo que llegó al puerto europeo el pasado domingo 17 de agosto.

Durante la inspección del fin de semana en ese puerto también se detectaron 43 kilos de cocaína proveniente desde Argentina, totalizando 88 kilos en ese control.

Desde la Fiscalía de Países Bajos señalan que el ocultamiento de cocaína en las escotillas de inspección se ha vuelto común en los últimos años, la droga puede ser extraída rápidamente mediante extractores en la terminal de contenedores.

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay le envió a la Fiscalía la información del contenedor uruguayo para desarrollar una investigación.

Temas:

Países Bajos cocaína Uruguay Droga Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos