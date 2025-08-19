Dólar
/ Economía y Empresas / POLÍTICA MONETARIA

Con la inflación en meta de 4,5%, el BCU volvió a bajar la tasa de interés

El Comité de Política Monetaria del BCU recortó de 9% a 8,75 % su tasa de interés

19 de agosto 2025 - 17:15hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

Lo que importa

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), resolvió este martes por unanimidad recortar la tasa de interés en 25 puntos básicos, desde 9% a 8,75%, y mantiene así la instancia contractiva de política monetaria.

Para adoptar la decisión, el Copom valoró positivamente la consolidación de la inflación en torno al objetivo y el descenso del promedio de las expectativas, según el comunicado de la reunión.

Además, resaltó que “en la medida en que se consolide el contexto doméstico, la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la TPM, transitando hacia la neutralidad de la instancia de política”.

Contexto

¿Qué cosas valoró el BCU para tomar la decisión?

Se trata del segundo recorte consecutivo de tasa de interés que dispone la autoridad monetaria, tras el registrado en julio pasado.

Desde esa última reunión la inflación siguió cediendo y se ubicó en la meta de 4,5%, de acuerdo con la medición interanual a julio.

El BCU destacó que la caída de la inflación por cuatro meses consecutivos fue liderada por la inflación núcleo, que se redujo de 5,7% a 5,5% interanual. En tanto, su componente no transable también se moderó, aunque a un ritmo lento.

Por otra parte, las tres medidas de expectativas consideradas por el BCU – analistas, empresarios y mercado financiero– se ubican dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% para el horizonte de 24 meses. En promedio volvieron a bajar y se ubican en mínimos históricos de 5,22%.

Embed

El BCU proyecta que la inflación continúe en torno a 4,5% en el horizonte de política monetaria.

En materia de actividad, las proyecciones se mantienen estables respecto a la reunión anterior del Comité de Política Monetaria (Copom).

A nivel global, se observan riesgos inflacionarios derivados de tensiones comerciales, mientras que las perspectivas de crecimiento internacional muestran una leve mejora en comparación con el Copom anterior, se explicó.

Tasas y política monetaria

Una de las finalidades del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, o sea la capacidad de compra del peso uruguayo.

La actual política monetaria en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La variable principal de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario (tasa call) a un día de plazo.

La política monetaria busca que esta tasa transmita su señal al resto de las tasas de interés de la economía consistente con el objetivo de inflación. Es decir, termina incidiendo en el costo del dinero de los eslabones de la economía doméstica.

