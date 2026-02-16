La hija de Pablo Carrasco declarará en Fiscalía: BCU informó transferencias por más de US$ 15 millones

La hija de Pablo Carrasco —fundador de Conexión Ganadera e imputado por lavado de activos, en prisión preventiva— declarará el 24 de febrero en la Fiscalía de Enrique Rodríguez .

Ese mismo día, además de Marcela Carrasco , también deberán comparecer los hijos del fallecido Gustavo Basso y Daniela Cabral, imputada por estafa y con prisión domiciliaria .

En los últimos días, el Banco Central del Uruguay (BCU) remitió a Fiscalía información sobre transferencias realizadas desde cuentas de Marcela Carrasco entre 2018 y 2025 . Según el documento al que accedió El Observador, en ese período se registraron 85 operaciones por un total de US$ 15.893.591 desde bancos uruguayos hacia cuentas locales y del exterior.

El pasado miércoles, el abogado Juan Pablo Decia presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos por movimientos posteriores a la muerte de Gustavo Basso, fallecido el 28 de noviembre de 2024. El escrito señala que tras su muerte se registraron “altos volúmenes de dinero en poco tiempo” entre cuentas vinculadas a empresas y familiares, y menciona a Daniela Cabral, Agustina Basso y Alfredo Rava .

Transferencias por casi US$ 1,8 millones en poco más de un mes

Entre el 4 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025, se habrían realizado transferencias por montos cercanos a US$ 1.800.000 hacia cuentas vinculadas a Gustavo Basso y Daniela Cabral.

El detalle incluye:

US$ 1.361.713,49 en 15 transferencias desde cuentas de Alfredo Rava y Agustina Basso en HSBC.

US$ 379.488,52 enviados desde una cuenta del BROU a una cuenta de Basso y Cabral en HSBC.

$ 2.470.767,32 en pesos uruguayos.

La denuncia sostiene que ese dinero “no se utilizó para pagarle a los inversores honrando los compromisos asumidos” y que se desconoce su destino.

Rol de Agustina Basso

El escrito afirma que Agustina Basso figuraba como ordenataria en cuentas de Conexión Ganadera Ltda., HSBC, Scotiabank y Bamidal S.A., y que tenía capacidad para operar fondos vinculados a Conexión Ganadera, Gustavo Basso, Alfredo Rava y Candelaria Basso.

La denuncia concluye que contaba con “amplias potestades para manejar dinero” dentro del entramado societario.

Transferencias al exterior

El informe del BCU también registra que Carrasco transfirió US$ 4.700.620 a Puente Corredor de Bolsa S.A. en 2018. En esa cuenta figuraba como firmante y no como titular.

Además, se identifican:

14.210 euros (unos US$ 16.900) enviados a la Escuela de Escritores S.L., con sede en Madrid.

Casi US$ 17.000 transferidos entre 2024 y 2025 a Adhoc US LLC, una intermediaria de pagos internacionales.

Algunas transferencias se realizaron desde la Fundación Sophia, donde trabajaba hasta hace pocos meses.

Pedido de formalización

El abogado Decia solicitó la formalización de la investigación penal respecto de Candelaria Basso, Agustina Basso y Alfredo Rava como presuntos responsables de lavado de activos (ley 19.574).

También pidió que, junto con Daniela Cabral y otros ya formalizados, se les impute un presunto delito de asociación para delinquir (artículo 150 del Código Penal).