Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: día, hora, cancha y todos los detalles de la revancha de los octavos de final

Mirá todos los detalles de la revancha que Racing de Avellaneda y Peñarol jugarán este martes por octavos de final de Copa Libertadores

18 de agosto 2025 - 5:00hs
Matías Arezo

Matías Arezo

FOTO: AFP

Peñarol visita a Racing en partido revancha de octavos de final de la Copa Libertadores. Los aurinegros ganaron 1-0 en la ida de locales y buscarán otro buen resultado para meterse en cuartos de final.

¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol por Copa Libertadores?

El partido revancha se jugará este martes 19 de agosto.

¿A qué juegan Racing vs Peñarol?

El encuentro comenzará a la hora 21.30.

¿Dónde juegan Racing vs Peñarol?

El duelo revancha se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, el Cilindro de Avellaneda.

Adrián Balboa festeja un gol para Racing de Avellaneda
ARGENTINA

Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

¿Cómo se define la serie?

Peñarol ganó 1-0 en el partido de ida por lo que alcanzará los cuartos de final si gana o empata.

Si pierde por dos o más goles, queda eliminado.

Si Racing gana por un gol, cualquiera sea el resultado (1-0, 2-1, 3-2...), se procederá a la ejecución de tiros penales.

¿Contra quién juega el ganador de Racing vs Peñarol que vayan a Avellaneda

El ganador jugará en cuartos con el vencedor de la llave de Vélez Sarsfield contra Fortaleza que juegan en Liniers el martes a la hora 19.00. En la ida empataron 0-0 en Brasil.

Cómo deben proceder los hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda

Mirá en esta nota el procedimiento que deberán seguir los 4.300 hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda. Los parciales aurinegros ya agotaron sus entradas.

Equipo arbitral para Racing vs Peñarol

Wilmar Roldán de Colombia será el juez central del partido acompañado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto juez será Carlos Betancur y en el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.

Temas:

Peñarol Racing Avellaneda Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

Mica Torres
LA PAREJA DE MATEO PONTE

El drama de Mica Torres tras una intervención en las cejas: "¿Cómo puede ser que todo lo que me haga relacionado con ser mujer, me duela?"

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

David Terans, Nazareno Colombo y Gastón Martirena
OCTAVOS DE FINAL

La formación que Diego Aguirre paró este domingo en Peñarol para jugar con Racing por Copa Libertadores y el retorno clave que sumó el DT

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos