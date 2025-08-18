Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: día, hora, cancha y todos los detalles de la revancha de los octavos de final

Peñarol visita a Racing en partido revancha de octavos de final de la Copa Libertadores. Los aurinegros ganaron 1-0 en la ida de locales y buscarán otro buen resultado para meterse en cuartos de final.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El partido revancha se jugará este martes 19 de agosto.

El duelo revancha se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, el Cilindro de Avellaneda.

PEÑAROL La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

ARGENTINA Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

¿Cómo se define la serie?

Peñarol ganó 1-0 en el partido de ida por lo que alcanzará los cuartos de final si gana o empata.

Si pierde por dos o más goles, queda eliminado.

Si Racing gana por un gol, cualquiera sea el resultado (1-0, 2-1, 3-2...), se procederá a la ejecución de tiros penales.

¿Contra quién juega el ganador de Racing vs Peñarol que vayan a Avellaneda

El ganador jugará en cuartos con el vencedor de la llave de Vélez Sarsfield contra Fortaleza que juegan en Liniers el martes a la hora 19.00. En la ida empataron 0-0 en Brasil.

Cómo deben proceder los hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda

Mirá en esta nota el procedimiento que deberán seguir los 4.300 hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda. Los parciales aurinegros ya agotaron sus entradas.

Equipo arbitral para Racing vs Peñarol

Wilmar Roldán de Colombia será el juez central del partido acompañado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto juez será Carlos Betancur y en el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.