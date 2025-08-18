Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: día, hora, cancha y todos los detalles de la revancha de los octavos de final

Peñarol visita a Racing en partido revancha de octavos de final de la Copa Libertadores. Los aurinegros ganaron 1-0 en la ida de locales y buscarán otro buen resultado para meterse en cuartos de final.
¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol por Copa Libertadores?
El partido revancha se jugará este martes 19 de agosto.
¿A qué juegan Racing vs Peñarol?
El encuentro comenzará a la hora 21.30.
¿Dónde juegan Racing vs Peñarol?
El duelo revancha se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, el Cilindro de Avellaneda.
¿Cómo se define la serie?
Peñarol ganó 1-0 en el partido de ida por lo que alcanzará los cuartos de final si gana o empata.
Si pierde por dos o más goles, queda eliminado.
Si Racing gana por un gol, cualquiera sea el resultado (1-0, 2-1, 3-2...), se procederá a la ejecución de tiros penales.
¿Contra quién juega el ganador de Racing vs Peñarol que vayan a Avellaneda
El ganador jugará en cuartos con el vencedor de la llave de Vélez Sarsfield contra Fortaleza que juegan en Liniers el martes a la hora 19.00. En la ida empataron 0-0 en Brasil.
Cómo deben proceder los hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda
Mirá en esta nota el procedimiento que deberán seguir los 4.300 hinchas de Peñarol que vayan a Avellaneda. Los parciales aurinegros ya agotaron sus entradas.
Equipo arbitral para Racing vs Peñarol
Wilmar Roldán de Colombia será el juez central del partido acompañado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto juez será Carlos Betancur y en el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.