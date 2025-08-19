Interpelación a Ortuño: oposición asegura que FA presentó moción para considerar como "satisfactorias" respuestas del ministro cuando no había terminado

La bancada de diputados del Frente Amplio ( FA ) presentó una moción para considerar como "satisfactorias" las respuestas del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando no había terminado sus explicaciones del motivo de la cancelación del proyecto Neptuno .

"Las explicaciones dadas por las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE son satisfactorias y están sustentadas en informes técnicos rigurosos , que representan una estrategia integral de la gestión asociada al derecho humano al agua, en calidad y cantidad suficiente para el abastecimiento de la zona metropolitana", afirma la moción firmada por el coordinador de la bancada de la izquierda Mariano Tucci .

La interpelación inició sobre las 10:30 de este martes y, además de Ortuño, participa el presidente de OSE, Pablo Ferreri , entre otras autoridades de la empresa pública.

La moción causó sorpresa e indignación entre los representantes de la oposición , entre ellos en el miembro interpelante Walter Cervini .

Aún siguen exponiendo, no han dado respuesta a las preguntas.



"Sorprendido, FA ingresa moción a las 17:51 para declarar satisfactorias las declaraciones del ministro. Aún siguen exponiendo, no han dado respuesta a las preguntas", escribió el diputado colorado en sus redes sociales, quien le formuló unas 47 interrogantes vinculadas a la determinación del Poder Ejecutivo.

Entre otras cuestiones, el representante nacional por Canelones pidió información relativa al proyecto de construcción de una represa en Casupá (Florida), la garantía de contar con una segunda fuente de suministro de agua para el área metropolitana (como preveía Neptuno con el río de la Plata) y si el consorcio encargado de las obras había respondido a las objeciones formuladas.

"Están más preocupados por instalar relato que por dar explicaciones a los representantes de la ciudadanía", sentenció Cervini en su cuenta de X (exTwitter).

En la misma línea que el miembro interpelante se expresó el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez.

"El ministro Ortuño aún no finalizó su intervención, y hace casi una hora, el FA presentó su moción, que pretende declarar satisfactorias las explicaciones que aún no terminó de brindar", escribió en sus redes el nacionalista.

"Están más preocupados por la conferencia de prensa que por responder las preguntas", sentenció Rodríguez.

La moción presentada por el Frente Amplio

La moción presentada por la izquierda respaldó la cancelación del proyecto Neptuno proyectado por el anterior gobierno.

La bancada del FA "reconoce el compromiso con el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana en base a los más altos estándares ambientales y de salud, que se suman a los aspectos financieros, constitucionales y de gestión plena en manos de la empresa pública OSE, que representan los cambios anunciados por el Poder Ejecutivo con relación al llamado proyecto Neptuno".

"Las decisiones del Poder Ejecutivo fueron adoptadas con el objetivo de proteger los recursos públicos al tiempo que se eviten graves consecuencias para la integralidad del derecho humano al agua, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución de la República", sentenció la moción.

El gobierno de Yamandú Orsi dejó por el camino el proyecto Neptuno en el balneario Arazatí de San José, que había sido proyectado por la administración de Luis Lacalle Pou y que constaba de construir una planta potabilizadora que tomara agua del río de la Plata.

En cambio, el actual Ejecutivo planea construir otra planta en Aguas Corrientes sumado a otras obras en el arroyo Solís Chico y el proyecto Casupá.

El ministro había comparecido ante la Comisión de Ambiente, pero Cervini consideró que las explicaciones fueron “insuficientes” y por eso se desembocó en la interpelación de este martes.