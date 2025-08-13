"Para hacer un homenaje violan la ley": Bordaberry denunció que Colonización recurrió a "catedrático jubilado" para validar compra de estancia María Dolores

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry denunció que el Instituto Nacional de Colonización (INC) recurrió a un catedrático que estaba jubilado para validar compra del directorio de la estancia María Dolores por tres votos y no por cuatro de sus miembros.

Durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el senador colorado afirmó que Colonización recurrió a este profesional y no a los grados cinco en Derecho de la Universidad de la República (Udelar), quienes se habían expresado en contra .

"Es el caso típico en donde me mandó una macana y para arreglarlo me mando 200 macanas más" , inició Bordaberry su oratoria en el Senado.

"Nosotros le avisamos lealmente en la Comisión de Ganadería, miren 'tienen un lío' . Necesitan cuatro votos y tienen un informe de un grado cinco de la facultad que les dice con tres no alcanza. En vez de ir todo para atrás, dijeron 'vamos a ir contra (el argumento de) los cuatro votos' ", agregó el senador opositor.

Según Bordaberry, los oficialistas "se encontraron que todos los catedráticos de primera línea decían que se necesitan cuatro votos".

"Encontraron uno, no voy a cometer la bajeza de decir de quien es pariente, en el Claeh, que estaba jubilado. Entonces no podía facturar. ¿Qué inventaron? 'Vamos a contratar al Claeh que lo tiene de empleado, le pagamos $ 150.000 y no pagamos el IVA'", denunció el legislador.

El dirigente opositor también denunció que el catedrático elegido escribió dos libros referidos al Derecho y al INC, y que ninguno de ellos "sostenía expresamente que alcanzaban tres votos".

"Lo contratan al Claeh pese a que había un convenio con la Universidad de la República. Ese convenio decía que no podía ser sobre casos concretos. El INC debería haber dicho 'dígame a su juicio, ¿para una compra de campos por el artículo 35 se necesitan cuatro o tres votos?'", continuó Bordaberry.

"¿Pero quién estaba en la universidad? Los grados cinco que decían que se necesitaban cuatro votos. Entonces en una maniobra típica de un comité de tablado, hacen una consulta para que Udelar les diga que no", agregó.

20250813 Interpelación al ministro Fratti en el senado. (2)

"El argumento para ir al Claeh es que había una relación anterior. Tienen un solo antecedente con el Claeh. Hicieron un convenio y le pagaron por la realización de un taller de expresión escrita para rediseño de la página web. Dejaron afuera la opinión del grado cinco que tenían", añadió el dirigente.

También consideró que "para hacer un homenaje violan la ley", en referencia a cuándo se anunció la compra que coincidió con el día del sepelio del expresidente José Mujica.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, desde su banca en el Senado pidió que se vote la remisión del acta de la fecha a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por determinar si existieron irregularidades.