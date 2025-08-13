Interpelación a Edgardo Ortuño por cancelación de proyecto Neptuno será el próximo martes

La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , por la cancelación del proyecto Neptuno será finalmente el el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 en la Cámara de Representantes .

Ortuño había sido convocado inicialmente este jueves, pero los blancos pidieron más tiempo para prepararse y para separarla de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , por compra de la estancia María Dolores que está transcurrió este miércoles.

Ahora la interpelación al ministro de Ambiente fue aplazada para el martes de la próxima semana y el representante colorado Walter Cervini fue propuesto nuevamente como miembro interpelante .

ENTREVISTA Nicolás Olivera por interpelación de Da Silva a Fratti: "No va a resolver nada, se saltó algún paso en la gradualidad y se fue a lo duro"

PARLAMENTO Interpelación a Ortuño estaba prevista para este jueves pero fue postergada tras diferencias entre blancos y colorados

La convocatoria también incluye al Directorio de las Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) y a quienes Ortuño considere pertinente.

El motivo de la interpelación es que el Poder Ejecutivo de explicaciones sobre "la suspensión del proyecto Neptuno" y "las futuras obras a realizarse ante la suspensión".

El gobierno de Yamandú Orsi dejó por el camino el proyecto Neptuno en el balneario Arazatí de San José, que había sido proyectado por la administración de Luis Lacalle Pou y que constaba de construir una planta potabilizadora que tomara agua del río de la Plata.

En cambio, el actual Ejecutivo planea construir otra planta en Aguas Corrientes sumado a otras obras en el arroyo Solís Chico y el proyecto Casupá.

El ministro había comparecido ante la Comisión de Ambiente, pero Cervini aseguró que las explicaciones fueron “insuficientes” y por eso había resuelto llevar adelante la interpelación en primera instancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrtunoEdgardo/status/1952837435567604003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1952837435567604003%7Ctwgr%5E62c3577948686737a5d6a3296869c8a7a875cb71%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnacional%2Fen-el-frente-amplio-consideran-un-papelon-la-postergacion-la-interpelacion-ortuno-la-cancelacion-arazati-n6012592&partner=&hide_thread=false Plena disposición a concurrir de inmediato o cuando se disponga al Parlamento.



Uruguay se merece toda la información, un debate serio y llegar a acuerdos con mirada larga para garantizar el acceso al agua potable de nuestra población.



Las obras resueltas por el gobierno van en… — Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo) August 5, 2025

Ortuño había anunciado días atrás que estaba con "plena disposición a concurrir de inmediato o cuando se disponga al Parlamento".

"Uruguay se merece toda la información, un debate serio y llegar a acuerdos con mirada larga para garantizar el acceso al agua potable de nuestra población", escribió Ortuño en sus redes sociales el pasado el pasado martes 5 de agosto.