Asesinaron de varios disparos a un joven en el Cerro y luego un móvil en vivo registró balazos contra policías

Un joven fue asesinado de varios balazos durante la noche de este miércoles en el Cerro de Montevideo; más tarde también hubo disparos contra los policías que estaban cerca de la escena del crimen, pero estos no salieron heridos.

El hecho ocurrió poco antes de las 21:00 de este miércoles entre las calles Bulgaria y Rusia, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Por el momento la víctima no ha sido identificada, pero presuntos familiares se acercaron al cuerpo porque vecinos le dijeron que su pariente había sido el atacado. Todavía no hay una confirmación oficial de la identidad del joven, según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Cuando los policías estaban a cuadras de la escena del crimen, se escucharon disparos y debieron ponerse a resguardo, como también lo hicieron los trabajadores del citado noticiero.

Esta segunda ola de disparos no dejó heridos y posteriormente las autoridades montaron un operativo buscando al agresor, quien presuntamente atacó desde una moto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1955778934475276480?t=RI-rJBMSuB2AVR9VAQuhlQ&s=09&partner=&hide_thread=false Hubo un homicidio en el Cerro de Montevideo. Cuando la Policía ya trabajaba el lugar, hubo disparos que quedaron registrados en el móvil de Subrayado. @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/KrJfpFW8CS — Subrayado (@Subrayado) August 13, 2025 La investigación inicialmente apunta a que el homicidio se debió a un problema entre bandas, informó el citado medio.