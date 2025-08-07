Cerro puso a disposición el Tróccoli para darle refugio a 40 personas en situación de calle

Cerro refaccionó un espacio dentro de su estadio Luis Tróccoli y lo acondiciona para darle refugio a 40 personas que están en situación de calle.

Para el último tramo del invierno, Cerro accedió a un pedido del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y le puso el hombro a una iniciativa solidaria donde se materializa la impronta del rol social que cumplen los clubes de barrio, las asociaciones civiles, en su comunidad.

"En muchísimos años no habíamos visto tanta gente con necesidad y que este club nos abra sus puertas para poder recuperar y albergar gente que está pasando tanta necesidad, nos hace sentir orgullosos, empáticos y toda la parcialidad o la mayoría está feliz porque esto es el Cerro: solidaridad, amistad, amigos, compartir; eso es la Villa del Cerro", dijo Gladys Lago, concejal, referente barrial del Balcón del Cerro, en un posteo realizado por el Mides y reposteado por el club en sus redes sociales.

"Vamos a tener un refugio mixto, donde como Ministerio de Desarrollo Social vamos a a bsorber a la gente que está en los centros de evacuados. Para nosotras como Ministerio es sumamente importante y acá contamos con un grupo de vecinos súper comprometidos e implicados con las necesidades de las personas que están en situación de calle", dijo por su parte Laura Cafaro de la Dirección Nacional de Protección Social.

Cerro se suma a Peñarol que el 24 de junio de este año puso a disposición del Mides el Palacio Peñarol para el invierno y las personas en situación de calle.

Esa medida ni siquiera tuvo que ser sometida a votación del consejo directivo que sesionó al día siguiente porque todos los consejeros estuvieron de acuerdo con el anuncio realizado el día previo por el presidente Ignacio Ruglio.

Ese refugio se estableció para unas 200 personas.