5 de Oro: hoy se sortean más de $ 36 millones en pozos acumulados

Este miércoles 13 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 36.800.000, lo que equivale a más de US$ 900.000.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 6.500.000 , mientras que el Pozo Revancha reparte $ 30.300.000 .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.