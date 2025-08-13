Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 40 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

13 de agosto 2025 - 13:27hs
5-orowebp.webp

Este miércoles 13 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 36.8 millones de pesos, lo que se traduce en más de 900 mil dólares (U$S 919.816).

El Pozo de Oro sortea un total de 6.5 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 30.3 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo del 5 de Oro del domingo 10 de agosto EN VIVO

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Sorteo del 5 de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido
FLOR DE MAROÑAS

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos