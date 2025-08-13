Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

DANTE FERNANDEZ / AFP

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se mostró medido tras el triunfo de su equipo por 1-0 ante Racing en duelo de ida de Copa Libertadores.

Consultado sobre cuánto merecía David Terans el gol que hizo ante Racing, Ruglio dijo: "Muchísimo, muchísimo. Son jugadores que en otros momentos son cantados titulares y a veces hasta el propio Diego (Aguirre) siente que tiene un banco pesado, es increíble tenerlo y que entren a dar el doble de lo que meten. Mati peleó todas arriba, David, más allá del gol, hizo un partido bárbaro, abrazó la causa y por suerte salió bien".

En una improvisada conferencia de prensa, en el Campeón del Siglo, Ruglio elogió al golero chileno Brayan Cortés, que tuvo una sólida actuación: "Si Diego lo quería a Cortés tenía que traérselo. En los dos partidos hizo cosas muy interesantes. De hecho los arqueros te dicen que salir es lo más complicado y este, con un estadio lleno, se tiró de cabeza a la pelota, salió con una seguridad bárbara. Necesitábamos eso. Después, como todo arquero, va a cometer errores, pero en los dos primeros estuvo muy bien. Acierto de Diego y también de Brayan que dejó la mitad de su salario para venir".

Sobre el estilo de arbitraje del brasileño Raphael Claus, comentó: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido. Pero también había una intención de pegarle a Leo (Fernández), turnarse y pegarle".