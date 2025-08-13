Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

El presidente de Peñarol elogió al brasileño Raaphael Claus pero también lo criticó por cómo le pegaron a Leonardo Fernández hasta sacarlo lesionado

13 de agosto 2025 - 0:16hs
Ignacio Ruglio festeja pase de Peñarol a semifinales ante Flamengo.jpg
DANTE FERNANDEZ / AFP

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se mostró medido tras el triunfo de su equipo por 1-0 ante Racing en duelo de ida de Copa Libertadores.

Consultado sobre cuánto merecía David Terans el gol que hizo ante Racing, Ruglio dijo: "Muchísimo, muchísimo. Son jugadores que en otros momentos son cantados titulares y a veces hasta el propio Diego (Aguirre) siente que tiene un banco pesado, es increíble tenerlo y que entren a dar el doble de lo que meten. Mati peleó todas arriba, David, más allá del gol, hizo un partido bárbaro, abrazó la causa y por suerte salió bien".

En una improvisada conferencia de prensa, en el Campeón del Siglo, Ruglio elogió al golero chileno Brayan Cortés, que tuvo una sólida actuación: "Si Diego lo quería a Cortés tenía que traérselo. En los dos partidos hizo cosas muy interesantes. De hecho los arqueros te dicen que salir es lo más complicado y este, con un estadio lleno, se tiró de cabeza a la pelota, salió con una seguridad bárbara. Necesitábamos eso. Después, como todo arquero, va a cometer errores, pero en los dos primeros estuvo muy bien. Acierto de Diego y también de Brayan que dejó la mitad de su salario para venir".

Sobre el estilo de arbitraje del brasileño Raphael Claus, comentó: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido. Pero también había una intención de pegarle a Leo (Fernández), turnarse y pegarle".

David Terans anotó el 1-0 para Peñarol
COPA LIBERTADORES

El gol de David Terans tras una asistencia exquisita de pecho de Matías Arezo en el 1-0 de Peñarol a Racing por Copa Libertadores

Gustavo Costas y Vergara
COPA LIBERTADORES

Gustavo Costas, DT de Racing, sobre la defensa de Peñarol: "Los centrales fueron una fiera en las marcas"

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos