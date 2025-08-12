Lesionado Leonardo Fernández en Peñarol: golpe en la rodilla derecha ante Racing y enorme preocupación para el aurinegro

Leonardo Fernández dio la noticia menos esperada en Peñarol . Jugador fijo en cada convocatoria y que gusta de jugar los 90 minutos de cada partido y no entrar en rotaciones, el 10 aurinegro tuvo que dejar la cancha a los 20 minutos de juego del partido ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fernández sufrió una durísima entrada de Nazareno Colombo , uno de los zagueros de Racing, cuando el volante zurdo habilitó de taco para una pasada al ataque a Javier Cabrera.

La jugada siguió y no fue sancionada.

Pero cuando el juego se detuvo, Colombo ni siquiera fue amonestado por una entrada temeraria que merecía castigo disciplinario.

Fernández quiso seguir. A los dos minutos quedó tendido y recibió por segunda vez atención médica.

Reingresó pero no hubo caso. El dolor no lo dejaba correr y tuvo que ser sustituido por David Terans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955432581731586102&partner=&hide_thread=false ¡NO VA MÁS PARA LEO FERNÁNDEZ ANTE RACING!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/USy76vPegz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Un frío congelante corrió por el ánimo del Campeón del Siglo.

La figura de Peñarol, su mejor jugador en la Copa Libertadores, su estrella, el hombre por el que hizo un desembolso histórico, salió del partido más esperado del año para el manya.

Ahora será tiempo de esperar y ver qué dicen los análisis médicos preliminares y luego los estudios específicos. Pero lo cierto es que en Peñarol se teme algo importante por lo que Fernández quería jugar esta serie.