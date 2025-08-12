Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

Lesionado Leonardo Fernández en Peñarol: golpe en la rodilla derecha ante Racing y enorme preocupación para el aurinegro

¿Qué le pasó a Leonardo Fernández que tuvo que salir a los 20 minutos de juego en Peñarol en el partido ante Racing por Copa Libertadores?

12 de agosto 2025 - 22:19hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Leonardo Carreño

Leonardo Fernández dio la noticia menos esperada en Peñarol. Jugador fijo en cada convocatoria y que gusta de jugar los 90 minutos de cada partido y no entrar en rotaciones, el 10 aurinegro tuvo que dejar la cancha a los 20 minutos de juego del partido ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fernández sufrió una durísima entrada de Nazareno Colombo, uno de los zagueros de Racing, cuando el volante zurdo habilitó de taco para una pasada al ataque a Javier Cabrera.

La jugada siguió y no fue sancionada.

Pero cuando el juego se detuvo, Colombo ni siquiera fue amonestado por una entrada temeraria que merecía castigo disciplinario.

Diego Aguirre y Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman habló del clásico que perdió Nacional por goleada ante Peñarol: del "la sacamos barata", a la respuesta a Diego Aguirre por la frase "esto no es póker"

Carlos Núñez, exdelantero de Peñarol, subió una foto suya besando el escudo de la camiseta de Racing
COPA LIBERTADORES

El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

Fernández quiso seguir. A los dos minutos quedó tendido y recibió por segunda vez atención médica.

Reingresó pero no hubo caso. El dolor no lo dejaba correr y tuvo que ser sustituido por David Terans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955432581731586102&partner=&hide_thread=false

Un frío congelante corrió por el ánimo del Campeón del Siglo.

La figura de Peñarol, su mejor jugador en la Copa Libertadores, su estrella, el hombre por el que hizo un desembolso histórico, salió del partido más esperado del año para el manya.

Ahora será tiempo de esperar y ver qué dicen los análisis médicos preliminares y luego los estudios específicos. Pero lo cierto es que en Peñarol se teme algo importante por lo que Fernández quería jugar esta serie.

Temas:

Peñarol Leonardo Fernández Copa Libertadores Racing lesión

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos