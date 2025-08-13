Dólar
Gustavo Costas, DT de Racing, sobre la defensa de Peñarol: "Los centrales fueron una fiera en las marcas"

Gustavo Costas, entrenador de Racing, criticó el estado de campo de juego del Campeón del Siglo aunque no lo puso de excusa, elogió a Javier Méndez y Nahuel Herrera y reconoció que Peñarol lo llevó a su juego

13 de agosto 2025 - 0:04hs
FOTO: AFP

El entrenador de Racing Gustavo Costas, reconoció que Peñarol lo llevó a su juego este martes en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores donde los aurinegros ganaron 1-0 con gol de David Terans.

"La pelota estaba más en el aire que en el suelo, vi pocos partidos así, costaba jugar, dar un pase. En cada pase arriesgábamos porque la cancha picaba para cualquier lado, no lo pongo como excusa porque a ellos también. Hubiéramos querido llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos", reconoció Costas en conferencia de prensa.

"A Maravilla tenemos que acompañarlo más, al final puse a Elías para estar con él. Son rachas. Tenemos que encontrar de qué manera nos va a beneficiar más", admitió.

"El partido estaba más por derecha que por izquierda. Cabrera sigue siempre (al lateral rival). Del otro lado no tenían un jugador así, por eso era mejor atacar por derecha. Cuando entró Conechny lo hizo bien, pero son momentos del partido, donde agarramos más la segunda pelota, pero hoy perdimos todos los duelos, nos pasó en Copa Argentina en San Luis en el primer tiempo que nos ganaron todas, hoy nos pasó lo mismo", reconoció Costas.

Leonardo Fernández
PEÑAROL

Lesionado Leonardo Fernández en Peñarol: golpe en la rodilla derecha ante Racing y enorme preocupación para el aurinegro

David Terans anotó el 1-0 para Peñarol
COPA LIBERTADORES

El gol de David Terans tras una asistencia exquisita de pecho de Matías Arezo en el 1-0 de Peñarol a Racing por Copa Libertadores

"Es Copa Libertadores y tenemos que sufrir, hoy sufrimos, vamos a ir por este sueño que está intacto. Tenemos que mejorar algunas cosas y llevar el partido a nuestro juego. Allá en el Cilindro con nuestra gente también va a ser un poco diferente", agregó.

"Nos llevaron a jugar al ritmo de ellos, no salieron ni una pelota jugando, las tiraron todas, los centrales fueron una fiera en las marcas, la tiraban. Debe ser uno de los pocos partidos que la pelota estuvo más en el aire que el piso", concluyó Costas.

