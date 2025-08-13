Gustavo Costas, DT de Racing, sobre la defensa de Peñarol: "Los centrales fueron una fiera en las marcas"

Gustavo Costas y Vergara FOTO: AFP

El entrenador de Racing Gustavo Costas, reconoció que Peñarol lo llevó a su juego este martes en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores donde los aurinegros ganaron 1-0 con gol de David Terans.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"La pelota estaba más en el aire que en el suelo, vi pocos partidos así, costaba jugar, dar un pase. En cada pase arriesgábamos porque la cancha picaba para cualquier lado, no lo pongo como excusa porque a ellos también. Hubiéramos querido llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos", reconoció Costas en conferencia de prensa.

"A Maravilla tenemos que acompañarlo más, al final puse a Elías para estar con él. Son rachas. Tenemos que encontrar de qué manera nos va a beneficiar más", admitió.

"El partido estaba más por derecha que por izquierda. Cabrera sigue siempre (al lateral rival). Del otro lado no tenían un jugador así, por eso era mejor atacar por derecha. Cuando entró Conechny lo hizo bien, pero son momentos del partido, donde agarramos más la segunda pelota, pero hoy perdimos todos los duelos, nos pasó en Copa Argentina en San Luis en el primer tiempo que nos ganaron todas, hoy nos pasó lo mismo", reconoció Costas.

"Es Copa Libertadores y tenemos que sufrir, hoy sufrimos, vamos a ir por este sueño que está intacto. Tenemos que mejorar algunas cosas y llevar el partido a nuestro juego. Allá en el Cilindro con nuestra gente también va a ser un poco diferente", agregó. "Nos llevaron a jugar al ritmo de ellos, no salieron ni una pelota jugando, las tiraron todas, los centrales fueron una fiera en las marcas, la tiraban. Debe ser uno de los pocos partidos que la pelota estuvo más en el aire que el piso", concluyó Costas.