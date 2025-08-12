El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

Mientras quedan pocas horas para que se juegue el partido entre Peñarol y Racing de este martes a las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Carlos Núñez, exdelantero de ambos equipos, subió a su Instagram una foto besando el escudo de la camiseta de La Academia.

Y explicó por qué siente un afecto especial por el club argentino.

"Cuando fui papá de Fran, que tiene autismo, Racing me ayudó mucho y siempre estuvo pendiente de lo que necesitara; cuando Fran nació y estuvo en CTI, en Racing me dieron una mano muy grande y con el diagnóstico de autismo nos llevaron a varios centros. Se portaron muy bien conmigo, más allá de lo futbolístico, y es lo que me hace sentir un cariño especial", expresó el futbolista.

Y prosiguió: "Es de los clubes que más cosas me dejó. Un club al que le tomé mucho cariño; y más que nada en el momento más difícil de mi carrera, que fue la primera rotura de ligamentos cruzados, sentí el apoyo del club, de los hinchas. Esas cosas a uno lo marcan, más allá de sentir el cariño de la gente que es lo más lindo para un jugador de fútbol. El hincha de Racing es muy fanático y pasional; yo siempre traté de dejar todo cuando me puse la camiseta de Racing".