El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

Mientras quedan pocas horas para que se juegue el partido entre Peñarol y Racing de este martes a las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Carlos Núñez, exdelantero de ambos equipos, subió a su Instagram una foto besando el escudo de la camiseta de La Academia.
Discoteca Núñez, como lo conocen todos, explicó el motivo de su fotografía, tomada poco antes del inicio del encuentro.
La explicación de Carlos Núñez
Carlos Núñez habló este martes previo al encuentro entre Peñarol y Racing por la Copa Libertadores.
"Siempre subo fotos de Racing en mi Instagram. Siempre subo un posteo cada vez que juega un partido", dijo el futbolista en Sport 890.
Y explicó por qué siente un afecto especial por el club argentino.
"Cuando fui papá de Fran, que tiene autismo, Racing me ayudó mucho y siempre estuvo pendiente de lo que necesitara; cuando Fran nació y estuvo en CTI, en Racing me dieron una mano muy grande y con el diagnóstico de autismo nos llevaron a varios centros. Se portaron muy bien conmigo, más allá de lo futbolístico, y es lo que me hace sentir un cariño especial", expresó el futbolista.
Y prosiguió: "Es de los clubes que más cosas me dejó. Un club al que le tomé mucho cariño; y más que nada en el momento más difícil de mi carrera, que fue la primera rotura de ligamentos cruzados, sentí el apoyo del club, de los hinchas. Esas cosas a uno lo marcan, más allá de sentir el cariño de la gente que es lo más lindo para un jugador de fútbol. El hincha de Racing es muy fanático y pasional; yo siempre traté de dejar todo cuando me puse la camiseta de Racing".