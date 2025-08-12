Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

El futbolista ex Peñarol que jugó en ambos clubes y calentó la previa del encuentro ante Racing por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de La Academia

12 de agosto 2025 - 18:26hs
Carlos Núñez, exdelantero de Peñarol, subió una foto suya besando el escudo de la camiseta de Racing

Carlos Núñez, exdelantero de Peñarol, subió una foto suya besando el escudo de la camiseta de Racing

Mientras quedan pocas horas para que se juegue el partido entre Peñarol y Racing de este martes a las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Carlos Núñez, exdelantero de ambos equipos, subió a su Instagram una foto besando el escudo de la camiseta de La Academia.

Discoteca Núñez, como lo conocen todos, explicó el motivo de su fotografía, tomada poco antes del inicio del encuentro.

La explicación de Carlos Núñez

Carlos Núñez habló este martes previo al encuentro entre Peñarol y Racing por la Copa Libertadores.

"Siempre subo fotos de Racing en mi Instagram. Siempre subo un posteo cada vez que juega un partido", dijo el futbolista en Sport 890.

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

Diego Aguirre y Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman habló del clásico que perdió Nacional por goleada ante Peñarol: del "la sacamos barata", a la respuesta a Diego Aguirre por la frase "esto no es póker"

Y explicó por qué siente un afecto especial por el club argentino.

"Cuando fui papá de Fran, que tiene autismo, Racing me ayudó mucho y siempre estuvo pendiente de lo que necesitara; cuando Fran nació y estuvo en CTI, en Racing me dieron una mano muy grande y con el diagnóstico de autismo nos llevaron a varios centros. Se portaron muy bien conmigo, más allá de lo futbolístico, y es lo que me hace sentir un cariño especial", expresó el futbolista.

Y prosiguió: "Es de los clubes que más cosas me dejó. Un club al que le tomé mucho cariño; y más que nada en el momento más difícil de mi carrera, que fue la primera rotura de ligamentos cruzados, sentí el apoyo del club, de los hinchas. Esas cosas a uno lo marcan, más allá de sentir el cariño de la gente que es lo más lindo para un jugador de fútbol. El hincha de Racing es muy fanático y pasional; yo siempre traté de dejar todo cuando me puse la camiseta de Racing".

Temas:

Peñarol Racing Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos