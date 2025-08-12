Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / EUTANASIA

EN VIVO: Diputados votan el proyecto de ley de eutanasia; Frente Amplio y parte de los colorados apoyan la iniciativa

La propuesta cuenta con el rechazo de Identidad Soberana, Cabildo Abierto y algunos sectores blancos y colorados

12 de agosto 2025 - 16:24hs
Ley de Eutanasia
Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

    El proyecto de ley de la eutanasia se votará este martes en la Cámara de Representantes, cuenta con el apoyo de la totalidad del Frente Amplio (FA) y de algunos legisladores del Partido Colorado, por lo que tendría la cantidad suficiente para pasar al Senado.

    El debate se retomó este martes, 20 minutos antes de las 15:00 en el pleno de la cámara baja.

    El presidente de la cámara baja, Sebastián Valdomir, ya había asegurado que estaban los votos suficientes para su aprobación. El oficialismo no tiene mayoría en esta cámara por cuenta propia, por lo que necesita la adhesión de otros partidos.

    Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Martes 12 de agosto de 2025, hora 10:00. Parte 2.

    La amplia mayoría del Partido Nacional no acompañará la propuesta, al igual que el partido de Gustavo Salle (Identidad Soberana) y el partido Cabildo Abierto.

    La historia es otra en la Cámara de Senadores, donde la coalición de izquierda tiene la mayoría por cuenta propia y donde estos últimos dos partidos no tienen representación parlamentaria.

    En la legislatura pasada logró media sanción en Diputados, pero nunca se llegó a tratar en el Senado por lo que nuevamente la Cámara de Representantes debe discutir sobre la iniciativa.

    Cruces entre colorados por el apoyo a la eutanasia

    Ojeda Bordaberry

    Vamos Uruguay, sector que lidera el senador colorado Pedro Bordaberry, reafirmó la "libertad de acción" en torno al proyecto de eutanasia que se votará en el Parlamento, horas después de que el secretario general, Andrés Ojeda, anunciara que la colectividad acompañará, en su gran mayoría, la iniciativa.

    El sector de Bordaberry emitió un comunicado en el que sostiene que los legisladores colorados "ejercerán su derecho y deber de votar conforme a su conciencia y a su leal saber y entender".

    Pero además aclaró que "en el día de la fecha el Partido Colorado, en su ámbito orgánico, no ha adoptado resolución alguna en apoyo ni en rechazo al mencionado proyecto de ley".

    Las más leídas

    Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
    CANELONES

    Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

    Lenny Kravitz en su show en Montevideo
    CONCIERTO

    Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

    Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
    COPA LIBERTADORES

    Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

    El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
    COPA LIBERTADORES

    "Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

    Temas:

    Cámara de Diputados proyecto de ley Eutanasia en vivo Frente Amplio partido Colorado Partido Nacional Gustavo Salle Cabildo Abierto

    Seguí leyendo

    Mas noticias de Nacional

    Te Puede Interesar

    Más noticias de Argentina

    Más noticias de España

    Más noticias de Estados Unidos