EN VIVO: Diputados votan el proyecto de ley de eutanasia; Frente Amplio y parte de los colorados apoyan la iniciativa

El proyecto de ley de la eutanasia se votará este martes en la Cámara de Representantes , cuenta con el apoyo de la totalidad del Frente Amplio ( FA ) y de algunos legisladores del Partido Colorado , por lo que tendría la cantidad suficiente para pasar al Senado .

El debate se retomó este martes, 20 minutos antes de las 15:00 en el pleno de la cámara baja.

El presidente de la cámara baja, Sebastián Valdomir , ya había asegurado que estaban los votos suficientes para su aprobación . El oficialismo no tiene mayoría en esta cámara por cuenta propia, por lo que necesita la adhesión de otros partidos.

La amplia mayoría del Partido Nacional no acompañará la propuesta , al igual que el partido de Gustavo Salle (Identidad Soberana) y el partido Cabildo Abierto .

La historia es otra en la Cámara de Senadores, donde la coalición de izquierda tiene la mayoría por cuenta propia y donde estos últimos dos partidos no tienen representación parlamentaria.

En la legislatura pasada logró media sanción en Diputados, pero nunca se llegó a tratar en el Senado por lo que nuevamente la Cámara de Representantes debe discutir sobre la iniciativa.

Cruces entre colorados por el apoyo a la eutanasia

Ojeda Bordaberry

Vamos Uruguay, sector que lidera el senador colorado Pedro Bordaberry, reafirmó la "libertad de acción" en torno al proyecto de eutanasia que se votará en el Parlamento, horas después de que el secretario general, Andrés Ojeda, anunciara que la colectividad acompañará, en su gran mayoría, la iniciativa.

El sector de Bordaberry emitió un comunicado en el que sostiene que los legisladores colorados "ejercerán su derecho y deber de votar conforme a su conciencia y a su leal saber y entender".

Pero además aclaró que "en el día de la fecha el Partido Colorado, en su ámbito orgánico, no ha adoptado resolución alguna en apoyo ni en rechazo al mencionado proyecto de ley".