/ Nacional / PARLAMENTO

Colorados confirmaron que votarán el proyecto de eutanasia en Diputados: "Trascendencia humana, ética y jurídica"

Andrés Ojeda indicó que, “con modificaciones menores”, el texto es el mismo del período pasado

11 de agosto 2025 - 16:58hs
La Cámara de Senadores debe tratar el proyecto de ley de eutanasia, aprobado en 2022 en Diputados.

Diego Battiste

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado destacó la labor del exdiputado Ope Pasquet ante el proyecto de eutanasia que será tratado por la cámara baja el próximo martes a partir de las 10:00 horas.

Asimismo, el texto asegura que la iniciativa “contará con el voto favorable de la amplia mayoría de la bancada de diputados del Partido Colorado”. También reconocen el “valor institucional” de que el Parlamento debata un tema de la “trascendencia humana, ética y jurídica como el de está consideración”.

Tras la declaración del comité colorado, el secretario general del partido, Andrés Ojeda, aseguró que “con modificaciones menores” es el mismo “proyecto del período pasado”.

“De raigambre netamente batllista con amparo en la libertad, sin perjuicio de respetar todas las posiciones divergentes que hay incluso dentro del partido”, añadió Ojeda.

El proyecto que se votará este martes surge de un acuerdo entre colorados y el Frente Amplio. En la legislatura pasada logró media sanción en Diputados, pero nunca se llegó a tratar en el Senado por lo que nuevamente la Cámara de Representantes debe discutir sobre la iniciativa.

Identidad Soberana y Cabildo Abierto ya adelantaron que no votarán el documento, mientras que en el Partido Nacional la amplia mayoría de diputados tampoco lo hará, aunque algunos sí.

