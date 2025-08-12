"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro

El periodista argentino Flavio Azzaro , reconocido hincha de Racing, calificó como “espantoso” el operativo que se ha dispuesto para los parciales albicelestes que irán al Campeón del Siglo para el partido ante Peñarol de este martes a las 21:30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El comunicador y youtuber llegó a Montevideo para ir al partido en el estadio aurinegro.

“Vengo como hincha, estoy con mi papá”, dijo este martes a Fuera de Juego de radio Carve Deportiva.

Consultado por si iba ir a la tribuna en la que estará la hinchada de Racing, con 4.000 personas, dijo que no lo tenía definidio.

“Estoy dudando porque han armado un operativo espantoso”, dijo. “Les cuento cómo es el operativo porque capaz que no tienen idea”, agregó. “Nos convocan a las 14 o 15 en el Parque Roosvelt y de ahí empiezan a sacar los micros para la cancha”

“La idea es llegar a las 17:00 a la cancha”, señaló. “La verdad que estar 4 horas y media esperando el partido, todos apretados, me parece un poco agobiante”.

Por ese motivo, maneja otra posibilidad. “Entonces estoy estudiando la posibilidad de ir a un palco con mi viejo y verlo un poco más tranquilos al partido”, señaló.

Su relación con Ignacio Ruglio

Consultado por si tenía “buena onda” con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo que ha tenido intercambios a través de chats.

“Una onda muy genuina, no lo conozco. He chateado un par de veces porque me ha agradecido sobre algunas cosas que he dicho sobre Peñarol”, dijo.

“Cada tanto chateamos, hablamos de fútbol”, agregó. “Me parece un muchacho muy interesante Ignacio, tengo buena onda, lo que no quita que si n en algún momento tenga que opinar algo que lo incomode, seguramente de i parte lo voy a hacer. De esto se trata. Pero la respuesta es sí. Tengo buena onda con el presidente de Peñarol”.

Con respecto a la serie, Azzaro señaló que es “pareja” y consideró que Racing es un equipo “jodido” pero que “necesita más vértigo”.

El operativo para los hinchas de Racing

La Dirección de la Policía Nacional divulgó la operativa de ingreso para parciales de Racing Club que asistirán al encuentro ante Peñarol de este martes a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El documento indica cómo serán los traslados de la parcialidad argentina, que contará con 4.000 hinchas.

El punto de concentración de los parciales será el Parque F. Roosevelt y la hora de concentración será a las 14:00.

El traslado de buses al escenario deportivo será de 15:00 a 17:30.

“Aquellos que concurran fuera del horario estipulado ingresarán al escenario una vez iniciado el encuentro y cuando estén dadas las condiciones de seguridad adecuadas para tal fin”, dice el documento.

También se indica que “los parciales solamente podrán ingresar al escenario deportivo en los buses contratados, desde el punto de concentración”.

“No se permitirá el ingreso a la zona del Escenario deportivo en vehículos particulares, transporte urbano o a pie”, se agrega.

“Se exhorta a los parciales que no posean Ticket (QR) de ingreso a NO CONCURRIR al evento deportivo”, y “se exhorta a los parciales a respetar los horarios estipulados para concentración, traslados e ingreso, a fin de evitar contratiempos en la operativa”.

El operativo también indica que “se realizarán controles en territorio nacional y escenario deportivo a los efectos de evitar alteraciones en el normal desarrollo de las actividades”.