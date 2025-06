"Cavani no tuvo una jugada de gol con tipos que laburan de otra cosa": los periodistas Pablo Carroza y Flavio Azzaro creen que su ciclo en Boca Juniors "está terminado"; mirá sus reacciones

EVE6411. NASHVILLE (ESTADOS UNIDOS), 24/06/2025.- Edinson Cavani de Boca se refresca este martes, en un partido del Mundial de Clubes entre Auckland City y Boca Juniors en el estadio Geodis Park en Nashville (EE.UU.). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Edinson Cavani de Boca Juniors se refresca con los regadores ante Auckland City por el Mundial de Clubes FOTO: EFE

"Gana una tonelada de plata y no se pudo sacar de encima a un chapista. Pase lo que pase, lo del uruguayo es un ciclo terminado", sentenció Carroza en sus redes.

WhatsApp Image 2025-06-25 at 08.08.44.jpeg El posteo de Pablo Carrozza sobre Edinson Cavani

Flavio Azzaro, otro que atacó a Edinson Cavani

El periodista argentino publicó en su canal de youtube su cotidiana reacción que hace a los distintos partidos de los equipos grandes del fútbol argentino, en donde apuntó contra el uruguayo y manifestó que "Cavani no tuvo una jugada de gol con tipos que laburan de otra cosa. Y eso no solo es responsabilidad del equipo, es de Cavani".

"No jugó contra River, erró el gol más insólito de los últimos años contra Alianza Lima, no jugó contra Independiente, no jugó contra Lanús, no jugó contra el Bayern, no jugó contra el Benfica... Ya está Cavani", sentenció.