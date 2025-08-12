Bordaberry se suma a Heber y también realiza pedido de informes sobre boletín de homicidios del Ministerio del Interior

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior , en el que pone en duda la calidad y transparencia del reciente boletín estadístico sobre homicidios y delitos graves publicado por la AECA (Área de Estadística y Criminología Aplicada), una unidad dependiente de dicha cartera. La solicitud, que busca aclarar diversos aspectos metodológicos y operativos, llega luego de que expertos en Derecho Penal como el abogado Rodrigo Rey manifestaran a El Observador su preocupación por las omisiones y errores en los datos presentados en el informe .

Heber cuestiona la ausencia de la tasa de esclarecimiento de homicidios y la falta de desagregación de datos por género de las víctimas y su vínculo con los agresores . También solicita información sobre por qué no se presentan datos sobre homicidios derivados de rapiña ni sobre la participación de menores en delitos graves. Además, pregunta sobre el Consejo Asesor Honorario de la AECA, su conformación y estructura.

MINISTERIO DEL INTERIOR Carlos Negro lamentó doble homicidio en Toledo: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios"

Ahora, a través de una misiva dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, Bordaberry también solicitó información detallada sobre la creación y funcionamiento de la AECA , así como sobre el contenido del boletín, el manejo del capital humano para conformar la unidad y los estándares de calidad y transparencia que rigen en la elaboración de los informes de criminalidad.

Consultado por este pedido, Rodrigo Rey, defensor de Javier Donnangelo -funcionario sancionado disciplinariamente por mantener una disputa técnica con los actuales asesores-, y autor de la reciente columna de opinión en El Observador, dijo: “Valoro la actitud republicana de los senadores de poner en evidencia aspectos y defectos de diseño institucional que involucran directamente a un militante político de la Coalición Republicana, como es el Dr. Diego Sanjurjo, y que también subrayan las carencias técnicas del primer boletín de AECA, cuyas inconsistencias resultan insoportables a la luz de los problemas estructurales que Uruguay tiene en la relación entre crimen organizado, narcotráfico y homicidios”.

“Especialmente, quiero destacar la solicitud atinada del senador Bordaberry, que puntualiza en el manejo racional del capital humano y el principio de escasez, dado que a todas luces resulta desatinado sub-utilizar al recurso de mejor calificación universitaria que tiene este Ministerio, como es el Doctor Donnangelo, PhD en Criminología por Cambridge", agregó.

Entre los puntos más destacados de su solicitud, el líder de Vamos Uruguay cuestiona varias omisiones clave en el boletín, tales como la falta de datos sobre el índice de esclarecimiento de homicidios, un indicador que había sido incluido en informes previos. También menciona la ausencia de desagregación de la información por sexo de las víctimas, vínculo con el victimario y tipo de escenario (espacio público o privado), aspectos fundamentales para un análisis exhaustivo de la criminalidad.

Además, criticó la falta de información sobre la proporción de homicidios derivados de rapiñas, otro indicador clave en la comprensión de la dinámica de la violencia en Uruguay.

Otro de los puntos que Bordaberry cuestiona es la decisión de no aplicar la nueva tipología de homicidios propuesta por el Dr. Rejido, respaldada tanto por el anterior ministro del Interior como por el actual director de la AECA. El senador se pregunta si esta omisión responde a una decisión técnica, política o administrativa, y qué impacto tiene en la calidad de los datos presentados.

En su solicitud, Bordaberry también exige aclaraciones sobre el enfoque metodológico y criminológico utilizado en la elaboración del boletín, así como sobre la existencia de un equipo asesor académico externo que valide los informes de la AECA. La calidad de la información y la transparencia en el proceso son dos de los puntos que el senador considera esenciales para garantizar la confiabilidad de los datos presentados.

Uno de los ejes centrales del pedido de Bordaberry es la transparencia. En su misiva, solicita detalles sobre los mecanismos de control, revisión y validación que el Ministerio del Interior tiene previstos para asegurar que la información publicada por la AECA sea completa, precisa y útil para la toma de decisiones en política criminal.

El senador también señala una posible deficiencia en la metodología utilizada para el análisis de los datos. En su carta, menciona la importancia de utilizar indicadores móviles, como los empleados en el análisis económico, para ajustar los datos de criminalidad a fenómenos sociales dinámicos.

Por último, el senador cuestiona el uso de recursos humanos formados por el Estado, específicamente en relación con la formación del exdirector del Observatorio, quien recibió financiamiento para cursar un PhD en Criminología. Bordaberry se pregunta por qué este recurso especializado parece estar subutilizado, dado el contexto actual de inseguridad y la necesidad de políticas basadas en datos precisos y completos.