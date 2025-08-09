El insólito gol que erró Edinson Cavani abajo del arco con Boca Juniors en el partido ante Racing: mirá el video

ESPN

Edinson Cavani fue titular y capitán en Boca Juniors en el encuentro ante Racing en La Bombonera, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura argentino, junto con Miguel Merentiel, algo llamativo ya que por lo trabajado en la semana por Miguel Ángel Russo, parecía que el Matador iba a ser suplente.

El delantero uruguayo disputó 64 minutos en el empate 1-1 ante Racing y, al momento de abandonar el campo de juego junto con Alan Velasco, fue silbado por los hinchas de Boca presentes. Cavani dejó su lugar para que ingrese Milton Giménez, autor del tanto del empate agónico para el xeneize.

El gol que se perdió Edinson Cavani El Matador estuvo cerca de romper el cero en una ocasión en el primer tiempo, cuando Leandro Paredes colocó un gran centro a media altura al primer poste y Cavani conectó de manera excelente con un taco en el aire que contuvo el arquero Cambeses.

No obstante, se perdió un increíble gol en el segundo tiempo, instantes antes de abandonar el campo: Merentiel capturó un flojo centro de Blanco dentro del área, enganchó hacia afuera hasta que desbordó y colocó un pase rasante para la aparición en solitario de Cavani por detrás. La pelota le quedó atrás, le entró de zurda y el balón se perdió afuera.