El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Con la estampita de Diego Aguirre y los jugadores cantando, mirá el video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing de este martes por Copa Libertadores

Mirá el video con los jugadores cantando tras el triunfo ante Nacional, con imágenes de los hinchas y con una aparición de un telón con una estampita de Diego Aguirre

12 de agosto 2025 - 8:34hs

El video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing

Peñarol

Así se pudo ver en un video publicado en sus cuentas, en el que se ve a los jugadores cantando tras el triunfo ante su tradicional rival, con imágenes de los hinchas y con una aparición de un telón con una estampita de Diego Aguirre, el DT aurinegro.

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol
La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol

Los aurinegros se preparan para uno de los partidos del año por la ida de los octavos de final del principal torneo de clubes de Conmebol.

El encuentro tiene la particularidad que los hinchas aurinegros volverán al Campeón del Siglo en la Copa Libertadores luego de que los tres primeros partidos de la fase de grupos fueran a puertas cerradas por la sanción recibida por Conmebol el año pasado.

Además, los hinchas tampoco pudieron estar en el clásico del pasado sábado por el castigo de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1955067699807011038&partner=&hide_thread=false

Por eso, con el regreso a su estadio y en una instancia avanzada de la Libertadores, hay una gran efervescencia en los hinchas aurinegros, quienes agotaron las entradas que se pusieron a la venta.

También los hinchas de Racing compraron los 4.000 boletos que se le dieron, por lo que el Campeón del Siglo estará repleto.

