Con la estampita de Diego Aguirre y los jugadores cantando, mirá el video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing de este martes por Copa Libertadores

El video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing

Peñarol está en modo Copa Libertadores luego del clásico que le ganó a Nacional el sábado y este lunes comenzó a palpitar en sus redes el partido ante Racing de Avellaneda de este martes a las 21:30 en el Campeón del Siglo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así se pudo ver en un video publicado en sus cuentas, en el que se ve a los jugadores cantando tras el triunfo ante su tradicional rival, con imágenes de los hinchas y con una aparición de un telón con una estampita de Diego Aguirre , el DT aurinegro.

Los aurinegros se preparan para uno de los partidos del año por la ida de los octavos de final del principal torneo de clubes de Conmebol.

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol

El encuentro tiene la particularidad que los hinchas aurinegros volverán al Campeón del Siglo en la Copa Libertadores luego de que los tres primeros partidos de la fase de grupos fueran a puertas cerradas por la sanción recibida por Conmebol el año pasado.

COPA LIBERTADORES Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: formaciones, antecedentes y los números de Gustavo Costas como visitante

PEÑAROL Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

El video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing El video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing Peñarol

Además, los hinchas tampoco pudieron estar en el clásico del pasado sábado por el castigo de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1955067699807011038&partner=&hide_thread=false Un país detrás tuyo. pic.twitter.com/JGgYYkqf3g — PEÑAROL (@OficialCAP) August 12, 2025

Por eso, con el regreso a su estadio y en una instancia avanzada de la Libertadores, hay una gran efervescencia en los hinchas aurinegros, quienes agotaron las entradas que se pusieron a la venta.

También los hinchas de Racing compraron los 4.000 boletos que se le dieron, por lo que el Campeón del Siglo estará repleto.