El insólito pedido de los hinchas de Racing a Marcos Rojo en su llegada a Montevideo: mirá el video

Marcos Rojo fue convocado en Racing para el partido de Copa Libertadores ante Peñarol y los hinchas le acercaron un pedido especial

12 de agosto 2025 - 9:02hs
El curioso pedido a Marcos Rojo

Marcos Rojo firmó como nuevo refuerzo de Racing, tras rescindir su contrato con Boca Juniors, pero un error de la dirigencia de la Academia hizo que el defensor únicamente pueda jugar Copa Argentina y Copa Libertadores, por lo que está convocado para el partido ante Peñarol por los octavos de final.

Tras desembarcar en el hotel en Montevideo el lunes por la noche, allí varios hinchas de Racing se hicieron presentes para motivar al plantel y poder sacarse fotos con los jugadores. Y en ese encuentro, Marcos Rojo recibió un curioso pedido de una fanática de la Academia.

"Rompelo a Salas, viniste para eso" fueron las palabras de la simpatizante para Rojo, quién soltó una risa pero que no respondió y continuó sacandose fotos con los presentes.

Cabe destacar que, si River Plate vence a Unión, se medirá ante Racing en cuartos de final de Copa Argentina, lo que sería el reencuentro de Maxi Salas tras la novela de su salida del club.

