El ídolo de Peñarol y Racing que será homenajeado en el partido de Copa Libertadores de este martes en el Campeón del Siglo

Un ídolo de Peñarol y de Racing será homenajeado este martes en el Campeón del Siglo en el marco del partido que disputarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores desde las 21:30 horas.
Se trata de Rubén Walter Paz, el exjugador uruguayo que defendió a amabas camisetas y que dejó su huella en los hinchas de ambos clubes.
FOTO: C. Dos Santos
El artíguense, que el pasado 8 de agosto cumplió 66 años, comenzó su carrera profesional en Peñarol, club al que llegó desde su departamento para jugar entre 1977 y 1982.
Con los carboneros fue tres veces campeón uruguayo (1978, 1979 y 1981).
20250404 Un equipo de Peñarol en 1980: arriba, Víctor Diogo, Domingo Cáceres, Jorge Fossati, Nelson Gutiérrez, Nelson Marcenaro, Lorenzo Unanue y Mario Zoryez; abajo, Venancio Ramos, Ernesto Vargas, Washington Olivera y Ruben Paz
En tanto, a Racing argentino llegó tras pasar por Inter de Porto Alegre y Racing de París.
En el club de Avellaneda tuvo un primer ciclo de 1987 a 1989, luego se fue a Genoa de Italia, y volvió a los albicelestes para su segundo ciclo entre 1990 y 1993.
Con Racing ganó la Supercopa Sudamericana y la Supercopa Interamericana, ambas en 1988.
Homenaje de ambos clubes
Actual asistente de Mario Saralegui en Rampla Juniors, Ruben Paz será homenajeado este martes en el Campeón del Siglo por parte de Peñarol y de Racing.
El reconocimiento está previsto que sea antes de que los equipos hagan el calentamiento previo al encuentro.