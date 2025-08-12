Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

El ídolo de Peñarol y Racing que será homenajeado en el partido de Copa Libertadores de este martes en el Campeón del Siglo

Un ídolo de Peñarol y de Racing será homenajeado por ambos clubes este martes en el Campeón del Siglo

12 de agosto 2025 - 8:59hs
Peñarol en 1981: arriba, Ladislao Mazurkiewicz, Rodolfo Abalde, Saúl Rivero, Nelson Marcenaro, Víctor Hugo Diogo y Ricardo Ortiz; abajo, Ernesto Vargas, John Yawson, Fernando Morena, Ruben Paz y Alexis Noble

Peñarol en 1981: arriba, Ladislao Mazurkiewicz, Rodolfo Abalde, Saúl Rivero, Nelson Marcenaro, Víctor Hugo Diogo y Ricardo Ortiz; abajo, Ernesto Vargas, John Yawson, Fernando Morena, Ruben Paz y Alexis Noble

Se trata de Rubén Walter Paz, el exjugador uruguayo que defendió a amabas camisetas y que dejó su huella en los hinchas de ambos clubes.

20250606 Ruben Paz y su presente
Ruben Paz y su presente

Ruben Paz y su presente

El artíguense, que el pasado 8 de agosto cumplió 66 años, comenzó su carrera profesional en Peñarol, club al que llegó desde su departamento para jugar entre 1977 y 1982.

Con los carboneros fue tres veces campeón uruguayo (1978, 1979 y 1981).

Diego Aguirre 
COPA LIBERTADORES

Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: formaciones, antecedentes y los números de Gustavo Costas como visitante

La estampita de Diego Aguirre en la hinchada de Peñarol
COPA LIBERTADORES

Con la estampita de Diego Aguirre y los jugadores cantando, mirá el video que lanzó Peñarol en la previa del partido ante Racing de este martes por Copa Libertadores

20250404 Un equipo de Peñarol en 1980: arriba, Víctor Diogo, Domingo Cáceres, Jorge Fossati, Nelson Gutiérrez, Nelson Marcenaro, Lorenzo Unanue y Mario Zoryez; abajo, Venancio Ramos, Ernesto Vargas, Washington Olivera y Ruben Paz
Un equipo de Peñarol en 1980: arriba, Víctor Diogo, Domingo Cáceres, Jorge Fossati, Nelson Gutiérrez, Nelson Marcenaro, Lorenzo Unanue y Mario Zoryez; abajo, Venancio Ramos, Ernesto Vargas, Washington Olivera y Ruben Paz

Un equipo de Peñarol en 1980: arriba, Víctor Diogo, Domingo Cáceres, Jorge Fossati, Nelson Gutiérrez, Nelson Marcenaro, Lorenzo Unanue y Mario Zoryez; abajo, Venancio Ramos, Ernesto Vargas, Washington Olivera y Ruben Paz

En tanto, a Racing argentino llegó tras pasar por Inter de Porto Alegre y Racing de París.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1953927638805819397&partner=&hide_thread=false

En el club de Avellaneda tuvo un primer ciclo de 1987 a 1989, luego se fue a Genoa de Italia, y volvió a los albicelestes para su segundo ciclo entre 1990 y 1993.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpazmar10/status/1953956692426678308&partner=&hide_thread=false

Con Racing ganó la Supercopa Sudamericana y la Supercopa Interamericana, ambas en 1988.

Homenaje de ambos clubes

Actual asistente de Mario Saralegui en Rampla Juniors, Ruben Paz será homenajeado este martes en el Campeón del Siglo por parte de Peñarol y de Racing.

El reconocimiento está previsto que sea antes de que los equipos hagan el calentamiento previo al encuentro.

Temas:

Peñarol Racing Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Darwin Núñez en Al Hilal
URUGUAYOS

Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

Los nuevos cambios que anunció Conmebol y que ya se aplicarán en el partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores
PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos