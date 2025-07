"Racing tiene menos que antes": mirá el duro análisis del momento del rival de Peñarol que hizo el periodista Flavio Azzaro, hincha de la academia

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro

“Esto no era el salto de calidad, eh. Esto no es lo que se prometió en la campaña. La vara era la Copa Sudamericana y de ahí en más todo. La verdad, gente, que Racing tiene menos que antes”, dijo en su análisis. “Yo los diagnósticos los tengo que hacer ahora, no los tengo que hacer después de tres meses, yo tengo que hablar ahora. Y que después me juzgue el futuro y yo me hago cargo”.