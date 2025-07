Presidente de Colo Colo dijo que lo de Peñarol por Brayan Cortés fue "una ofertita" y que recién será analizada el miércoles en directiva

Eso llevó al presidente Ignacio Ruglio a salir a los medios a informar que el pase no estaba cerrado, que Peñarol tenía "todo acordado" con Colo Colo y "todo acordado" con el jugador, pero restaba que el golero y el club para firmar la cesión a préstamo.

Según medios chilenos, Peñarol ofertó US$ 100 mil por el cargo de la cesión, pero había una diferencia de US$ 10 mil por el salario del jugador que percibe US$ 63 mensuales en el Cacique.

Tras el empate 1-1 de Colo Colo contra O'Higgins, este domingo, Mosa habló en conferencia de prensa con medios transandinos.

Consultado por la "oferta" que Peñarol hizo por Cortès, Mosa fue tajante y dijo: "Llegó una ofertita. Yo no la llamaría oferta. Ofertita. Mira, esa ofertita la vamos a analizar el día miércoles, en el directorio que tenemos regularmente y ahí tomaremos una decisión. Voy a conversar con el entrenador mañana, ustedes saben que no estuve en el país", declaró Mosa.

Este lunes, el presidente se entrevistará entonces con el argentino Jorge Almirón para saber qué opina sobre la eventual salida de Cortés.

"Vamos a ver cuál es su parecer, el del gerente deportivo", expresó sobre Daniel Morón, exgolero del club.

"Vamos a hablar con el directorio y ahí vamos a tomar una decisión el día miércoles". agregó.

Consultado si la oferta no servía desde lo económico, Mosa respondió: "Para nada", mostrando una postura firme y tajante que obligará a Peñarol a elevar el monto de lo ofertado si pretende quedarse con Cortés.

"Para contextualizar, Brayan es jugador nuestro, es un jugador importante, de los titulares, de los capitanes, tiene contrato con una cláusula de salida muy superior a la que ellos ofrecen como un préstamo. Entonces, desde el punto de vita financiero no llama la atención para nada", agregó.

Hay que escuchar al jugador, escuchar a esa parte, escuchar al técnico, al gerente deportivo, al directorio y ahí tomar una decisión".

Cuando le pidieron su opinión dijo: "Lo estoy masticando", aunque después de las calificaciones que le dio a la propuesta de Peñarol, llamándola "ofertita", a los aurinegros se le complica sobremanera la posible llegada del golero que tanto quería Diego Aguirre.

Ante O'Higgins, Fernando De Paul fue el titular y Eduardo Villanueva el suplente en Colo Colo. Cortés no estuvo ni en el banco.