Flavio Azzaro elogió a un uruguayo que sonó para Nacional por su partido ante River Plate: "Le hizo sentir lo que sentimos los de 40 en una cancha de 11 y nos agarra un pibe de 21"

“En el primer tiempo ese chico Suhr a Casco le hizo sentir lo que sentimos los que tenemos 40 y vamos a jugar a cancha de 11 libre y nos agarra un pibe de 21 entrenado, con abdominales, que hace pasada todos los días y come todos barritas de cereales”, comentó.

“La verdad que hoy Casco tiene que llegar a la casa y decir: “No me bailó Guillermo Barros Schelotto en el 200, me bailó ¡Suhr!’”, agregó Azzaro.

Uruguay´s Leandro Suhr (L) and Costa Rica´s Joseph Mora (R) fight for the ball during the friendly football match between Costa Rica and Uruguay at the National Stadium in San Jose on March 31, 2024. Ezequiel BECERRA / AFP

FOTO: AFP