"Por las dudas, no tiene hermana": la divertida aclaración que hizo Julio Ribas sobre su insulto al "Jabalí", uno de los jugadores que bautizó en River Plate; mirá el video

“Fue una discusión, unas palabras entre uno de los hinchas nuestros con uno de los que estaba dentro de la cancha, un compañero nuestro, que no era jugador. Y pasó rápido porque lo único es saber que hay que estar unidos. No hubo ningún insulto porque la gente de River está apoyando con todo”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“A veces hay una queja o una palabra en otro contexto y sabés cómo es (…) Todo solucionado y la gente de River luchando desde afuera, con los dirigentes, con todos los que están en la tribuna, y los jugadores que están en la tribuna y con los jugadores dejando la vida”, agregó.

“El jabalí”

Julio Ribas también explicó a que jugador le puso el apodo de “Jabalí”: “El jabalí es Pertusatti”, dijo sobre el lateral derecho Lautaro Pertusatti, ex Nacional.

Al respecto, mencionó que el preparador físico Alejandro Valenzuela ya le puso sobrenombre a varios futbolistas darseneros.

“El profesor Valenzuela ya le puso a la mayoría y yo tengo la lista que puso él”, dijo.

“Pero el Jabalí es mío porque no venía jugando”, dijo sobre Pertusatti. “No le pregunté a Valenzuela y le sustituí el nombre de entrada”, agregó.

Ribas también fue consultado por el video que se viralizó y en el que insulta a Pertusatti en un momento del partido.

“El tema del video, claramente no está bien exasperarse y decir lo que dije, eso es claro. Pero los jugadores ya me conocen, ya saben de qué manera hablo, ya saben que eso los hace reír. Y por las dudas aclaro, Pertusatti no tiene hermana”, dijo, lo que generó risas en la entrevista.

Julio Ribas como técnico de River Plate

Ante la mención de si tenía estudiado que el lateral no tenía hermana, señaló: “Pensá lo que vos quieras”.

Ribas también señaló que tiene que gritar en los partidos porque si no los jugadores no lo escuchan por el barullo en las canchas.

“No está bien realizar determinadas cosas, pero ¿qué queres, que hable como en un colegio? En una cancha de fútbol te vas a tener que expresar fuerte porque no te escuchan, o agarras, pobre, al que está cerca de ti, para decirte todas las cosas”, comentó.

Los apodos que puso en River Plate

Julio Ribas reveló algunos apodos que ya puso en River Plate, aunque aclaró que algunos no precisan, como Juan Cruz De los Santos o Christian “Keke” Almeida, y que otros ya tenían los que les dijo Valenzuela.

“Está ‘el Candado’”, dijo, en referencia al golero Fabrizio Correa.

“Los nombres que yo puse: le puse a Frascarelli ‘el Pulpo’ y a Correa ‘el Candado’, y a Pertusatti ‘el Jabalí’”, comentó.