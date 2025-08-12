Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Jueves:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Medidas para la frontera: Frente Amplio retomó proyecto de Economía en el Senado y descartó mayoría de cambios realizados en Diputados

La oposición había impuesto su mayoría en la cámara baja y ahora el Senado revirtió la mayoría de los cambios; el texto vuelve ahora a Diputados

12 de agosto 2025 - 19:15hs
20250611 Cámara de Senado, senadores.
Foto: Inés Guimaraens

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley con medidas para la frontera y el Frente Amplio hizo valer su mayoría en la cámara alta para retomar el proyecto enviado por el Ministerio de Economía y descartar la mayoría de los cambios realizados por los diputados de la oposición.

El oficialismo volvió a instalar las distancias de los pasos de frontera que el Ministerio de Economía había planteado inicialmente y que la oposición había quitado en la discusión en la cámara baja. Esto quiere decir que la potestad de definir la zona geográfica para la cual aplican los beneficios del régimen especial de comercio de frontera –que permite microimportaciones exoneradas de impuestos– es del Poder Ejecutivo pero con un máximo de hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. La oposición lo había dejado a establecer en la reglamentación sin limitaciones.

Lo mismo sucedió con la exoneración del 75% de los aportes patronales jubilatorios que con los cambios de la oposición la zona donde se aplicaba quedaba a criterio de la reglamentación y el Senado retomó los 60 kilómetros. En el caso del descuento del IVA para ventas menores a 2.000 unidades indexadas (unos $ 12.000) vuelve a aplicar el límite de 20 kilómetros para comercios minoristas.

Más noticias
Archivo. El subsecretario de Economía Martín Vallcorba y el ministro Gabriel Oddone
PARLAMENTO

Medidas para la frontera: oposición impuso su mayoría en Diputados y realizó varios cambios al proyecto del gobierno

Archivo. Ministro de Economía Gabriel Oddone
PARLAMENTO

Medidas para la frontera: ante la posibilidad de quedar en minoría en Diputados, Frente Amplio evalúa alternativas para conseguir los votos

El Frente Amplio también eliminó un artículo que relacionaba la aplicación del descuento de IMESI en estaciones de servicio a las mismas zonas donde se aplicara el régimen especial de comercio de frontera así como también el que le daba la potestad al Poder Ejecutivo de incluir artículos de industria nacional en el régimen especial de comercio de frontera.

Embed

El Senado sí aprobó la creación de un Observatorio Nacional de Frontera, que había sido impulsado por la oposición pero votado por todos los partidos, pero con algunos cambios. En el Senado se incluyeron dentro del observatorio a texto expreso al Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Industria entre los organismos que serán parte de su integración.

Asimismo, también estarán la Cámara de Industrias, la Cámara Industrial de Alimentos, la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y el PIT-CNT.

Inicialmente solo estaba el Poder Ejecutivo junto con la Universidad de la República, las universidades privadas e instituciones académicas con presencia en la zona fronteriza.

El observatorio no solo deberá monitorear la situación en la zona de fronteras sino que podrá formular "alertas y recomendaciones de política".

A Diputados

El texto volverá ahora a la Cámara de Diputados que en su función de tercera cámara solo podrá aceptar o rechazar el proyecto sin introducirle modificaciones. Como todos los partidos están de acuerdo con el espíritu del proyecto, más allá de las modificaciones introducidas, es esperable que el texto sea aprobado en Diputados.

Temas:

Frontera Senado Ministerio de Economía

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos