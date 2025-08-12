Dólar
/ Nacional / TIROTEO POSTCLÁSICO

Otros dos hinchas de Nacional fueron condenados por el tiroteo en Toledo en que murieron dos tricolores

Un policía disparó contra estos hinchas cuando llegaron armados a su casa con la intención de robar una bandera de Peñarol, según el Ministerio del Interior

12 de agosto 2025 - 19:30hs
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: Leonardo Carreño

La Justicia condenó a otros dos hinchas de Nacional por su participación en el tiroteo en Toledo (Canelones), que se desarrolló luego del clásico del fútbol uruguayo del sábado y en el que murieron dos parciales tricolores.

Uno de los condenados este martes deberá cumplir dos años y dos meses de prisión efectiva, mientras que otro tendrá prisión por un año y 10 meses.

Fue un policía quien disparó contra los hinchas de Nacional, quien según el Ministerio del Interior, se había reunido con hinchas de Peñarol a ver el partido y había colgado una bandera aurinegra en el tejido del frente de la casa.

