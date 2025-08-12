Amenazas de venganza circulan en redes sociales previo al partido de Peñarol por Copa Libertadores: "Toda la Policía atenta"

La Policía está al tanto de las amenazas que circulan en redes

Tras el doble homicidio de personas identificadas con ropa de Nacional en un enfrentamiento posterior al clásico del sábado en la ciudad de Toledo, comenzaron a circular algunas imágenes con amenazas en redes sociales, que hablan de una presunta "venganza" contra la parcialidad aurinegra .

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a El Observador que la cartera está al tanto de los hechos, y aunque entienden que se trata de "dichos en redes", marcaron que "toda la Policía está atenta" al partido de esta noche entre Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

Un mensaje en X (antes Twitter) advierte por un supuesto referente de la hinchada de Peñarol que alerta sobre la preparación de una emboscada.

MINISTERIO DEL INTERIOR Carlos Negro lamentó doble homicidio en Toledo: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios"

VIDEO Homicidio de dos hinchas de Nacional en Toledo: qué se sabe hasta el momento

“Me acaba de llamar gente de la barra. El que vaya a ir al estadio mañana, que no ‘marque bobera’ porque tienen preparada una emboscada ”, se lee en uno de los mensajes, que continua detallando amenazas de violencia.

“Van a salir a lastimar gente. Le acaban de agarrar a tiros la casa a un pibe de la barra en una Fiorino blanca y dice que están por todos lados buscando venganza con el primero que se crucen en la calle, así que a ‘estar pillos’ todo aquel que mañana vaya”.

Captura de pantalla 2025-08-12 111834

Un grupo de hinchas de Peñarol publicó en redes sociales un mensaje alertando a los seguidores del club aurinegro: "A cuidarse gente. Van a salir a vengar a los dos pichis delincuentes que murieron intentando robar un trapo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PyD1891/status/1955052782748115239?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955052782748115239%7Ctwgr%5E0cc33a86479d06090c3f1b6056b565fc6825c0be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FInterior-esta-al-tanto-de-amenazas-de-emboscada-en-redes-de-barras-de-Nacional-a-Penarol-uc932958&partner=&hide_thread=false A cuidarse gente. Van a salir a vengar a los 2 pichis delincuentes que murieron intentando robar un trapo. pic.twitter.com/7OyB4XrO35 — SIEMPRE A TU LADO (@PyD1891) August 11, 2025

El doble homicidio en Toledo

El sábado, un policía mató a dos hinchas de Nacional en la localidad de Toledo. Un video de los hechos muestra que el grupo de hinchas portaba al menos un arma y estaban, en su mayoría, con los rostros tapados.

El oficial permaneció detenido y luego fue puesto en libertad tras disposición de la Fiscalía.

Un comunicado del Ministerio del Interior informó que alrededor de las 17:18 del sábado se oyeron disparos en las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga y alguien avisó al 911.

De acuerdo con la información inicial, un grupo de personas, entre ellas el policía, se había juntado a ver el partido y habían colgado una bandera de Peñarol en el tejido del frente.

Cuando terminó el partido, seis personas, en dos motos, llegaron hasta el lugar. Una de ellas tenía un arma de fuego. El policía salió con su arma de reglamento, disparó y mató a dos de las personas.

En las últimas horas se conoció un video de los hechos que muestra la llegada en motos del grupo de seis.

Varios de ellos se encontraban con su rostro cubierto y se vio a un hombre vestido de campera roja con un arma de fuego en la mano. En las imágenes se aprecia, además, el momento de las detonaciones.

En conversación con El Observador, el abogado defensor del policía, Rodrigo Rey, manifestó que están "confiados" en lograr un "pronto" esclarecimiento del caso que "sin duda alguna se va a aclarar por la legítima defensa de quien estaba tranquilamente en su casa y sufrió una agresión".

En este sentido Rey –que comparte la defensa con Marcelo Frioni– llamó a "dejar trabajar" a la Fiscalía con "tranquilidad" y aseguró que la Justicia contará con su "plena disposición" para colaborar en la investigación en "todos los niveles" para así lograr un "pronto esclarecimiento de los hechos".