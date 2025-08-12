La Policía rescató a 20 ancianos durante un incendio en un residencial de San Carlos: cómo empezó el fuego

Este martes la Policía de Maldonado evacuó y rescató a 20 adultos mayores durante el incendio en un residencial de ancianos de San Carlos , confirmó la Jefatura departamental en un comunicado.

El hecho se registró próximo al mediodía , cuando el Servicio de Emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un incendio en un hogar de ancianos ubicado en calle Treinta y Tres , en la mencionada ciudad.

Personal de Bomberos y efectivos policiales de varias dependencias se presentaron en el lugar y procedieron a la "evacuación rápida y segura" de 20 adultos mayores hacia el exterior del local. Paralelamente, personal de Bomberos trabajaba en la extinción de las llamas .

DESPEDIDA "Tu olfato guio, tu alma abrazó": Policía de Rivera rindió homenaje a Sam, el perro del Equipo K-9 que murió el domingo

LAVALLEJA Encontraron dos cráneos en una casa de Minas: autoridades trabajan para identificar a las víctimas

Según la información que manejan las autoridades, el incendio se originó en el caño de una estufa del segundo piso , lo que provocó una " importante concentración de humo ".

"Por razones preventivas, se solicitó la presencia de unidades de emergencia médica, cuyos profesionales realizaron evaluaciones a todos los residentes, otorgando el alta en el lugar", agrega la misiva policial.

Además, la fuerza policial del departamento fernandino distingue que gracias a la rápida respuesta y eficiente coordinación entre Policía, Bomberos y emergencias médicas, no se registraron personas lesionadas.

Las pérdidas materiales, en tanto, fueron parciales afectando el conducto de la chimenea en un living y parte del cielo raso de madera, en una superficie aproximada de 3 x 4 metros.