/ Nacional / MALDONADO

La Policía rescató a 20 ancianos durante un incendio en un residencial de San Carlos: cómo empezó el fuego

No se registraron personas lesionadas y las pérdidas materiales fueron parciales

12 de agosto 2025 - 13:58hs
Policías en Maldonado
Policías en Maldonado

Este martes la Policía de Maldonado evacuó y rescató a 20 adultos mayores durante el incendio en un residencial de ancianos de San Carlos, confirmó la Jefatura departamental en un comunicado.

El hecho se registró próximo al mediodía, cuando el Servicio de Emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un incendio en un hogar de ancianos ubicado en calle Treinta y Tres, en la mencionada ciudad.

Personal de Bomberos y efectivos policiales de varias dependencias se presentaron en el lugar y procedieron a la "evacuación rápida y segura" de 20 adultos mayores hacia el exterior del local. Paralelamente, personal de Bomberos trabajaba en la extinción de las llamas.

Según la información que manejan las autoridades, el incendio se originó en el caño de una estufa del segundo piso, lo que provocó una "importante concentración de humo".

"Por razones preventivas, se solicitó la presencia de unidades de emergencia médica, cuyos profesionales realizaron evaluaciones a todos los residentes, otorgando el alta en el lugar", agrega la misiva policial.

Además, la fuerza policial del departamento fernandino distingue que gracias a la rápida respuesta y eficiente coordinación entre Policía, Bomberos y emergencias médicas, no se registraron personas lesionadas.

Las pérdidas materiales, en tanto, fueron parciales afectando el conducto de la chimenea en un living y parte del cielo raso de madera, en una superficie aproximada de 3 x 4 metros.

policía Maldonado San Carlos incendio

