Beatriz, enferma de ELA, una de las personas que asiste a la votación por la ley de eutanasia: "Les pido que no se olviden de nosotros"

Una de las personas que observan desde las barras la votación de la ley de eutanasia es Beatriz Gelós, una mujer de 71 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 , y que desde hace mucho tiempo viene contando su historia y reclamando por la legalización del procedimiento de muerte digna.

“Les pido a los legisladores que no se olviden de nosotros y nuestro sufrimiento, que no se olviden de mi necesidad”, decía en 2022 en esta nota de El Observador Gelós, una maestra que hace 14 años fue diagnosticada con ELA.

El proyecto que se votará este martes surge de un acuerdo entre colorados y el Frente Amplio . En la legislatura pasada logró media sanción en Diputados, pero nunca se llegó a tratar en el Senado por lo que nuevamente la Cámara de Representantes debe discutir sobre la iniciativa.

I dentidad Soberana y Cabildo Abierto ya adelantaron que no votarán el documento, mientras que en el Partido Nacional la amplia mayoría de diputados tampoco lo hará, aunque algunos sí.

Beatriz Gelos tiene ELA, y escribió lo que siente acerca de su vida y la legalización de la eutanasia en Uruguay. No podemos ser indiferentes, y por eso les pedimos a los legisladores que voten el proyecto de ley. #ElegirEsDignidad #EutanasiaSi pic.twitter.com/ohgbEdvIsK

El proyecto regula “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece el proceso y las condiciones para que se pueda aplicar la eutanasia. El texto no contempla la posibilidad del suicidio asistido ni tampoco las modificaciones que planteó este martes el senador colorado Pedro Bordaberry.

“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, dice el artículo dos del texto votado.

Esta es la historia de Beatriz.