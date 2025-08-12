Dólar
/ Nacional / EUTANASIA

Beatriz, enferma de ELA, una de las personas que asiste a la votación por la ley de eutanasia: "Les pido que no se olviden de nosotros"

Beatriz Gelós tiene 71 años y hace 19 que sufre de esclerosis lateral amiotrófica; reclama que sea legal el procedimiento de muerte digna

12 de agosto 2025 - 14:28hs
Beatriz Gelós en las barras del Parlamento

“Les pido a los legisladores que no se olviden de nosotros y nuestro sufrimiento, que no se olviden de mi necesidad”, decía en 2022 en esta nota de El Observador Gelós, una maestra que hace 14 años fue diagnosticada con ELA.

El proyecto que se votará este martes surge de un acuerdo entre colorados y el Frente Amplio. En la legislatura pasada logró media sanción en Diputados, pero nunca se llegó a tratar en el Senado por lo que nuevamente la Cámara de Representantes debe discutir sobre la iniciativa.

Identidad Soberana y Cabildo Abierto ya adelantaron que no votarán el documento, mientras que en el Partido Nacional la amplia mayoría de diputados tampoco lo hará, aunque algunos sí.

El proyecto regula “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece el proceso y las condiciones para que se pueda aplicar la eutanasia. El texto no contempla la posibilidad del suicidio asistido ni tampoco las modificaciones que planteó este martes el senador colorado Pedro Bordaberry.

“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, dice el artículo dos del texto votado.

Esta es la historia de Beatriz.

