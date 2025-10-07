Dólar
/ Economía y Empresas / POLÍTICA MONETARIA

Presidente del BCU: "Los precios en Uruguay están subiendo menos y de manera más equilibrada"

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, habló sobre la decisión de bajar la tasa de interés a 8,25%

7 de octubre 2025 - 18:23hs
20250610 Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central en ADM.
Foto: Inés Guimaraens

En un video publicado por el BCU en Instagram, su presidente, Guillermo Tolosa, hizo un balance de la coyuntura y explicó las razones por las que se tomó la decisión.

“Los precios en Uruguay están subiendo menos y de una manera más equilibrada. Eso genera confianza, eso protege el poder adquisitivo y eso fortalece la competitividad del país. Por primera vez en casi 20 años, los analistas económicos esperan que los precios a dos años suban en línea con nuestra meta de 4,5%”, expresó.

Además, recordó que el presupuesto del gobierno y las pautas salariales se diseñaron en base a las proyecciones del BCU, lo que definió como “una señal clara de que se consolida la confianza en el Banco Central”.

“La inflación está prácticamente en nuestra meta y proyectamos que, de no mediar choques significativos a nuestra economía, la misma se mantendrá en torno a ese nivel en los próximos años”, dijo Tolosa.

“Además, la inflación tradicionalmente más rígida a la baja, asociada sobre todo a los servicios, está cerca de mínimos históricos”, añadió.

“En la medida que la inflación no aumente y las expectativas empresariales sigan descendiendo, continuaremos con la baja de la tasa de interés hacia una política monetaria neutral”, expresó el economista.

Temas:

BCU Uruguay Guillermo Tolosa

