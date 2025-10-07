Dólar
/ Economía y Empresas / BHU

El BHU habilitó pago de cuotas a través de Abitab y sigue a la espera de restablecer todos sus servicios tras el ataque informático

El BHU fue objeto a principios de octubre de un ataque de ransomware reivindicado por el grupo denominado Crypto24

7 de octubre 2025 - 17:41hs
Llamado laboral en el Banco Hipotecario
Llamado laboral en el Banco Hipotecario Leonardo Carreño

"El Banco Hipotecario del Uruguay continúa restableciendo sus servicios y habilitó los pagos de cuotas a través de la red Abitab. A su vez, se mantiene la atención personalizada a clientes en Casa Central y Sucursales con información de créditos, ingreso de solicitudes de préstamos, otorgamiento de préstamos de pago mediante letra de cambio, recepción de consultas de expedientes y gestión de inmuebles", informó el BHU a través de un comunicado.

"Los servicios técnicos de la institución trabajan intensamente para restituir el funcionamiento de la red y continuar habilitando servicios de forma segura para los clientes del banco, con el fin de proteger la información y la viabilidad del sistema", se especificó. Además se explica que el mail [email protected] ya se encuentra operativo, así como también los correos institucionales de las sucursales.

El BHU fue objeto a principios de octubre de un ataque de ransomware reivindicado por el grupo denominado Crypto24, según lo publicado en un sitio de la red profunda. Los cibercriminales afirmaron haber accedido a los sistemas de la entidad y sustraído una gran cantidad de información considerada crítica para el funcionamiento del banco.

El ransomware es una modalidad de ciberataque en la que los delincuentes bloquean o extraen datos sensibles de una organización y luego exigen un pago a cambio de no difundirlos o devolver el acceso. En este caso, los atacantes aseguran haber exfiltrado más de 700 GB de documentos, incluyendo información de clientes, registros financieros, contratos legales, títulos de propiedad y archivos vinculados a operaciones de riesgo.

En su momento la institución informó que durante el cierre de fin de mes se detectó un “incidente informático”, y que se dio de baja la red institucional y las vías de comunicación internas y externas “con el fin de proteger la información y la viabilidad del sistema”.

Como consecuencia, no se encontraban disponibles la página web, el correo institucional ni los pagos de cuotas y depósitos en redes de cobranza descentralizadas. La entidad había explicado que la decisión busca evitar que el ataque se expanda y genere mayores daños en su infraestructura digital.

