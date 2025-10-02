Dólar
Ciencia y Tecnología / Nacional / CIBERATAQUE

Ataque informático al BHU: no funciona la web y no se permiten pagos en locales de cobranza

La web, el correo institucional y los pagos electrónicos permanecen inactivos

2 de octubre 2025 - 10:06hs
BHU

BHU

Leonardo Carreño

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó que durante el cierre de fin de mes se detectó un "incidente informático".

Según el comunicado, la institución dio de baja su red institucional y las vías de comunicación internas y externas, “con el fin de proteger la información y la viabilidad del sistema”.

Como consecuencia, “no se encuentran disponibles la página web ni el correo institucional”, además del pago de cuotas y depósitos en locales de cobranza descentralizados.

La entidad señaló: “Pedimos disculpas por los inconvenientes causados por esta situación” y aseguró que su equipo técnico trabaja en el “restablecimiento de todos los servicios”.

El banco también comunicó que, a pesar de las limitaciones digitales, “continuamos atendiendo a nuestros clientes en Casa Central y Sucursales”.

Entre las gestiones habilitadas figuran la información de créditos, ingreso y otorgamiento de préstamos agendados con pago mediante letra de cambio, así como la recepción de consultas de expedientes y la gestión de inmuebles.

Por consultas, el BHU exhortó a los clientes a “dirigirse a nuestro call center al número 1911, o a través de nuestras redes oficiales”.

