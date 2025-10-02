Ataque informático al BHU: no funciona la web y no se permiten pagos en locales de cobranza

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó que durante el cierre de fin de mes se detectó un "incidente informático" .

Según el comunicado, la institución dio de baja su red institucional y las vías de comunicación internas y externas, “con el fin de proteger la información y la viabilidad del sistema” .

Como consecuencia, “no se encuentran disponibles la página web ni el correo institucional” , además del pago de cuotas y depósitos en locales de cobranza descentralizados.

CIBERATAQUES De filtraciones aisladas al cibercrimen como servicio: así mutaron a los ataques informáticos en Uruguay en 2025

La entidad señaló: “Pedimos disculpas por los inconvenientes causados por esta situación” y aseguró que su equipo técnico trabaja en el “restablecimiento de todos los servicios” .

El banco también comunicó que, a pesar de las limitaciones digitales, “continuamos atendiendo a nuestros clientes en Casa Central y Sucursales”.

Entre las gestiones habilitadas figuran la información de créditos, ingreso y otorgamiento de préstamos agendados con pago mediante letra de cambio, así como la recepción de consultas de expedientes y la gestión de inmuebles.

Por consultas, el BHU exhortó a los clientes a “dirigirse a nuestro call center al número 1911, o a través de nuestras redes oficiales”.