OpenAI presentó Sora 2, que proyecta ser la red social del futuro

OpenAI presentó el modelo de generación de videos Sora 2, que está en la base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido creado con inteligencia artificial, que impulsa la creación y el descubrimiento.

Sora es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas. En su nueva versión, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido.

La compañía también destacó las mejoras en la simulación de las leyes de la física del mundo real. De esta forma, Sora 2 puede hacer "cosas que son excepcionalmente difíciles", como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en básquetbol.

A eso se suma una mayor controlabilidad, ya que Sora 2 es mejor que su antecesor en seguir instrucciones complejas que requieren múltiples tomas.

Nueva aplicación social

OpenAI lanzó junto con el modelo una aplicación social llamada Sora, que está disponible para iOS e impulsada por Sora 2, que permite generar videos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios.

Otra herramienta son los cameos, videos en los que los usuarios pueden cargar su imagen para aparecer en cualquier escena generada con Sora 2. OpenAI asegura que tenés "control total" sobre tu imagen y podés "revocar el acceso o eliminar cualquier video que te incluya en cualquier momento", como recoge en el comunicado compartido en su blog oficial.

También te permite descubrir nuevos videos generados por este modelo en un feed personalizable y, para evitar lo que se conoce como doomscrolling, la adicción a hacer scroll por el contenido de manera indefinida, la compañía asegura que prioriza la creación sobre el consumo.

"Hemos desarrollado una nueva clase de algoritmos de recomendación que pueden configurarse mediante lenguaje natural. También contamos con mecanismos integrados para sondear periódicamente a los usuarios sobre su bienestar y ofrecerles la opción de ajustar su feed de forma proactiva", explicaron desde OpenAI.

Los adolescentes, por su parte, tendrán límites determinados tanto en la creación como en la cantidad de videos que pueden ver en el feed al día, además de controles adicionales para los cameos y la detección del acoso.

Esta aplicación Sora para iOS puede descargarse desde este martes en Estados Unidos y Canadá, aunque el acceso requiere una invitación.