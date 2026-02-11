OpenAI despidió una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT: esto respondió la extrabajadora

OpenAI despidió a una de sus principales responsables de seguridad a principios de año alegando un comportamiento de discriminación sexual hacia un compañero, coincidiendo con las críticas de esta directiva hacia el próximo "modo adulto" de ChatGPT y la falta de mecanismos para detener contenido de explotación infantil.

La compañía dirigida por Sam Altman despidió a principios de enero a la que hasta entonces fue la vicepresidenta de política de productos de OpenAI, Ryan Beiermeister , encargada de desarrollar reglas sobre cómo los usuarios pueden utilizar los productos de la tecnológica, así como de ayudar aplicar las políticas.

Esta decisión de cesar su contrato se tomó por parte de OpenAI tras recibir críticas por parte de esta directiva sobre la nueva función de ChatGPT denominada como "modo adulto".

Concretamente, este modo permitirá que los adultos verificados puedan acceder a contenido erótico en las conversaciones con el 'chatbot' de la compañía. Esta función está prevista para lanzarse a los usuarios durante el primer trimestre de este año 2026 .

Sin embargo, Beiermeister, entre otros trabajadores de OpenAI, compartió anteriormente con la compañía sus preocupaciones sobre cómo esta nueva función de "modo adulto" podrá afectar a ciertos usuarios, como han detallado fuentes relacionadas, en declaraciones a The Wall Street Journal.

Tras compartir esta perspectiva en contra del "modo adulto", OpenAI despidió a Beiermeister detallando que la decisión estaba motivada por un comportamiento de discriminación sexual contra un compañero masculino.

Sin embargo, la propia Beiermeister ha negado estas acusaciones en declaraciones al medio citado. "La acusación de que discriminé a alguien es absolutamente falsa", ha sentenciado.

Por su parte, OpenAI ha valorado que Beiermeister "hizo valiosas contribuciones durante su etapa en OpenAI, y su salida no estuvo relacionada con ningún problema que planteó mientras trabajaba en la empresa".

Al hilo de expresar su oposición al "modo adulto", la directiva también expresó que los mecanismos de OpenAI para detener el contenido de explotación infantil no son lo suficientemente efectivos y que, por tanto, no se evita del todo que el contenido para adultos llegue a los adolescentes.

El mismo medio también ha matizado que se trata de una perspectiva compartida por los miembros del Consejo Asesor sobre "Bienestar e IA" de Meta, que también han reflejado preocupación sobre las consecuencias del "modo adulto" y han solicitado a la empresa replantear el lanzamiento.

A pesar de todo ello, Altman ve esta opción para ChatGPT como una oportunidad de "tratar a los usuarios adultos como adultos", como ya indicó cuando dio a conocer esta nueva característica, y pretende continuar adelante con el lanzamiento.

Europa Press