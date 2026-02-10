ChatGPT ya despliega anuncios en EEUU: esto es lo que tenés que saber

OpenAI ha comenzado a introducir anuncios en las conversaciones con su asistente ChatGPT para los usuarios estadounidenses suscritos a los planes más económicos ChatGPT Free y Go , de manera que verán enlaces etiquetados como "patrocinados" al final de las respuestas.

Con la implementación de anuncios en la experiencia del 'chatbot', OpenAI pretende continuar ofreciendo un acceso amplio a las funciones más potentes de ChatGPT para cualquier persona, a la vez que "preservar la confianza" de los usuarios para llevar a cabo tareas importantes y personales.

Así, tras anunciarlo a principios de año, la tecnológica dirigida por Sam Altman ha seguido su hoja de ruta y ha empezado a incluir anuncios en ChatGPT , que se muestran de forma personalizada en base a los temas que se estén tratando en las solicitudes y conversaciones de los usuarios.

Concretamente, estos anuncios forman parte de una prueba inicial , que se está llevando a cabo en Estados Unidos con usuarios mayores de 18 años y que afecta a los usuarios que utilizan ChatGPT de forma gratuita o a los suscritos a ChatGPT Go. Sin embargo, excluye, por el momento, a los usuarios de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education del 'chatbot'.

Como ha explicado la tecnológica en un comunicado en su blog, estos anuncios no influyen en las respuestas que proporciona ChatGPT, simplemente se añaden al final de la respuesta de forma separada como un enlace "patrocinado". Por ejemplo, si se está preguntando por una receta, los usuarios podrían ver un enlace patrocinado de utensilios de cocina.

De la misma forma, OpenAI ha aclarado que, a pesar de introducir esta publicidad, las conversaciones se siguen manteniendo privadas y no se comparte ni la información, ni el historial de chat, ni los recuerdos o datos personales del usuario con los anunciantes. Lo que sí se comparte es información agregada sobre el rendimiento de sus anuncios, como el número de clics.

Siguiendo esta línea, los usuarios tienen cierto control sobre los anuncios que aparecen en ChatGPT, con opciones para descartar aquellos no deseados, compartir comentarios y conocer por qué se muestra un anuncio en particular.

Cabe destacar que, como ha expresado la compañía, "millones de personas" utilizan ChatGPT para sus estudios, trabajos o decisiones cotidianas y, en el caso del plan gratuito y su versión más económica, "mantener la rapidez y fiabilidad" también requiere utilizar "una infraestructura significativa y una inversión continua".

Por tanto, OpenAI pretende utilizar los anuncios para financiar este trabajo, impulsando su labor para continuar ofreciendo un acceso más amplio a la IA mediante opciones gratuitas y de bajo coste de mayor calidad. Al mismo tiempo, la compañía ha detallado que también servirá como financiación para seguir mejorando la inteligencia y las capacidades del asistente.

En este marco, para aquellos usuarios que no quieran ver anuncios, deberán actualizar a los planes de ChatGPT Plus o Pro, pagando desde 20 dólares al mes. También podrán desactivarlos en el plan Gratuito a cambio de menos mensajes gratuitos diarios.

Con todo ello, OpenAI ha señalado que ha comenzado con esta prueba para su enfoque publicitario con el objetivo de "aprender, escuchar y asegurar" que la experiencia sea adecuada para los usuarios.